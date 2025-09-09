La pareja de Isabella Ladera se pronunció tras el video filtrado con Beéle: esta fue su reacción

Durante el último fin de semana, Isabella Ladera y Beéle comenzaron a vivir uno de los momentos más complejos de su vida debido a que se les filtró un video íntimo de cuando fueron pareja.

En medio de esa coyuntura, la reconocida modelo venezolana emitió un comunicado el pasado 8 de septiembre de 2025 y aseguró que no estuvo detrás de la filtración del video y que, hasta donde tiene claro, ese contenido solo estaba en manos de ella y Beéle.

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que represa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: él y yo", comenzó exponiendo Isabella Ladera en su comunicado.

"A pesar de todo, no permitiré que esto me destruya. No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia, sino que la vergüenza recae sobre quien traicionó", agregó.

Además, Beéle, a través de su equipo de abogados, se pronunció este 9 de septiembre de 2025 y no solo negó estar detrás de la filtración, sino que aseguró que tomará las acciones legales correspondientes en Colombia y Estados Unidos.

"Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esa naturaleza", enfatizó el equipo legal de Beéle.

"Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material. En Estados Unidos ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal", se añadió.

Y, mientras que las investigaciones avanzan, Hugo García, la actual pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio y también se pronunció. ¿Qué dijo?

Esta fue la reacción de Hugo García, actual pareja de Isabella Ladera, tras el video filtrado con Beéle

Luego del pronunciamiento formal de Isabella Ladera, Hugo García, su novio, la apoyó y le envió un mensaje de fortaleza.

"No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea", fueron las palabras exactas que expresó el hombre.

Es así como la modelo e influencer ha revelado que está rodeada del amor de sus seres queridos y que su objetivo es seguir adelante con sus proyectos personales y laborales.

Isabella Ladera aseguró que ya había sido avisada de que su video se podía filtrar

Después del comunicado oficial, Isabella Ladera subió un par de pantallazos en los que hizo hincapié en que ya había recibido avisos de que su video se podía filtrar y que, por lo tanto, le avisó a su familia.

"A mí se me puso en alerta en julio 9 de que esto pasaría", inició aclarando la modelo.

"El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando. A ella, a mi familia y a Hugo", detalló posteriormente.