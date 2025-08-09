El equipo jurídico de Isabella Ladera anunció las primeras acciones tras el video filtrado: este es el comunicado

Isabella Ladera, la reconocida modelo y creadora de contenido, se pronunció en sus redes sociales tras el video filtrado con Beéle y aseguró que se estaba asesorando para tomar las medidas legales correspondientes.

Además, indicó que, presuntamente, ella y el cantante eran las únicas personas con acceso al video y, por lo tanto, catalogó lo sucedido como una traición.

"Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, sino que también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor no solo a mí, sino que también a mi familia", escribió Isabella Ladera.

Además, unos minutos después, Sonus, el equipo jurídico de la modelo venezolana, se pronunció para explicar cómo procederán.

Estas son las acciones tomadas por el equipo jurídico de Isabella Ladera tras el video filtrado con Beéle

Mediante un comunicado de este 8 de septiembre de 2025, Sonus, el equipo legal de Isabella Ladera, afirmó que la modelo no fue la persona que filtró el video e hicieron hincapié en que ya están iniciando las diligencias para que se abra una investigación formal.

"Aclaramos que no fue ella quien realizó la filtración del contenido ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona", enfatizó el equipo legal de Isabella Ladera en el comunicado.

"La difusión no autorizada de este tipo de contenido constituye una violación grave a los derechos fundamentales de nuestra representada, especialmente a su intimidad, honra y dignidad personal. No podemos pasar por alto que la circulación de material íntimo sin consentimiento genera un profundo daño psicológico, patrimonial, social y profesional a las víctimas. Por esta razón, informamos que se adelantarán todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se impongan las sanciones que correspondan", agregaron.

Isabella Ladera aseguró que seguirá adelante con sus proyectos

En su comunicado oficial, Isabella Ladera puntualizó que a pesar de que está devastada por lo sucedido, no se esconderá, sino que seguirá adelante con sus proyectos laborales.

"Tampoco voy a esconderme, tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales y seguiré cumpliéndolos", aseguró Isabella Ladera.

"Mi valor no se define por un video ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí", añadió.