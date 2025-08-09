Esta fue la primera aparición de Beéle en redes sociales tras el polémico video filtrado

Beéle, el reconocido cantante colombiano, e Isabella Ladera, la modelo e influencer venezolana, han sido tema de conversación durante las últimas horas.

En medio del más reciente fin de semana, en las redes sociales se filtró un video íntimo de la expareja y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

Por lo tanto, los seguidores han estado pendientes de un posible pronunciamiento del cantante y de la modelo y los han 'stalkeado' constantemente.

Fue así como se percataron de que Beéle ya subió una historia en medio de la polémica del video filtrado. ¿Habló del tema? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue la primera aparición de Beéle en las redes sociales tras el polémico video filtrado con Isabella Ladera

A pesar del video filtrado en las redes sociales, Beéle ha preferido guardar silencio y no seguir alimentando el tema.

En consecuencia, la historia que subió a su cuenta de Instagram no tuvo ninguna relación con el tema, sino que estuvo ligada a su carrera musical.

Esto debido a que posteó una imagen en la que mostró que su álbum 'Borondo' sigue siendo un éxito que se ha mantenido entre los seis más escuchados a nivel mundial en Spotify.

¿Isabella Ladera ya se pronunció tras el video filtrado con Beéle?

Aunque Isabella Ladera guardó silencio durante la mañana de este 8 de septiembre de 2025, emitió un comunicado sobre las 3:00 de la tarde.

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: él y yo. Una persona que me mintió desde el inicio que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme", inició enfatizando Isabella Ladera.

"Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme, tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en las plataformas digitales y seguiré cumpliéndolos. Mi valor no se define por un video ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí", concluyó.