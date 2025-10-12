“Casi nos da un ataque al corazón”: J Balvin reacciona al más reciente temblor en Bogotá

José Osorio ya se encuentra en la capital colombiana para preparar su próximo concierto que promete ser uno de los shows más importantes e inolvidables para la historia del género urbano en Bogotá.

No obstante, la ciudad se vio sacudida este 10 de diciembre, en horas de la madrugada, por un fuerte temblor de magnitud 5.8 con epicentro en Santander. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que el mismo cantante se vio sorprendido por el fuerte movimiento telúrico.

J Balvin reacciona al temblor en Bogotá

El contundente movimiento despertó a gran parte de la ciudadanía, quienes decidieron tomar sus teléfonos móviles para capturar lo que estaba sucediendo y registrar en video los momentos de pánico con sus respectivas evacuaciones.

Por esto, J Balvin no fue la excepción ya que el artista tomó su teléfono para compartir una historia, por medio de su cuenta oficial de Instagram, reaccionando a lo sucedido. Según el antioqueño, quien se encontraba durmiendo, el movimiento lo tomó desprevenido por lo que, pese a las risas nerviosas del movimiento, manifestó su deseo para que toda su fanaticada se encuentre bien.

“Estábamos en Bogotá y me levanta este zamarronazo… estoy muy dormido. Me levantó la verdadera alarma tectónica. Igual espero que todo el mundo esté bien, las personas que realmente pudieron haber sufrido esto, pero acá casi a todos nos da un ataque al corazón”, manifestó.

J Balvin prepara su concierto para Bogotá

Por otro lado, el cantante antioqueño ha generado gran expectativa en sus fanáticos, quienes manifestaron estar atentos al contundente show que promete estar al mismo nivel de su más reciente concierto en Medellín.

Aunque todavía no se han confirmado a los posibles artistas invitados para esta jornada, cientos de internautas ya han hecho sus propias especulaciones. De igual manera, los asistentes al evento se encuentran a la espera de las próximas indicaciones de la tiquetera oficial para determinar previamente la duración del espectáculo, si se realizará un festival, entre otras recomendaciones.

Cabe recordar que el show será este sábado 13 de diciembre en el Campín, de modo que, organizadores del evento han recomendado llegar con antelación al recinto a raíz de la movilización masiva que hay por las principales vías de la ciudad.