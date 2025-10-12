CANAL RCN
Danny Ocean tuvo emotiva presentación en el Nobel de Paz: dedicó mensaje a María Corina Machado

El artista venezolano abrió la gala con una interpretación adaptada de Alma Llanera como parte del homenaje a María Corina Machado.

diciembre 10 de 2025
12:47 p. m.
Danny Ocean participó en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz realizada el 10 de diciembre en Oslo (Noruega). Su presencia formó parte del segmento artístico programado para esta edición, integrado dentro del homenaje dirigido a la venezolana María Corina Machado.

Aunque ella no asistió al evento, su hija recibió el reconocimiento en su nombre. El cantante abrió la gala con una versión adaptada de 'Alma Llanera', acompañada únicamente de piano.

El mensaje de Danny Ocean tras el homenaje

La intervención generó interés en redes sociales por la selección del repertorio y por la presencia del artista venezolano en un escenario de alta visibilidad internacional. Tras la presentación, Danny Ocean publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la invitación y describió su participación como un honor, destacando el simbolismo de interpretar una pieza representativa de Venezuela en la gala del Nobel de la Paz.

Además del número inicial, la ceremonia incluyó otras presentaciones musicales. Sin embargo, la actuación de Danny Ocean fue una de las más destacadas por su carga simbólica y por la relevancia del artista dentro de la música latina actual, según el registro posterior de diversos medios internacionales.

¿Quién es Danny Ocean?

Danny Ocean es un cantante y productor venezolano nacido en Caracas. Su reconocimiento internacional comenzó con el éxito Me rehúso, que se viralizó en plataformas digitales y se posicionó como una de las canciones latinas más populares de los últimos años.

A partir de allí, consolidó una trayectoria dentro del pop y los ritmos urbanos, con presencia continua en listados globales y colaboraciones con artistas de la región. También ha realizado giras en América Latina, Estados Unidos y Europa, lo que lo ha convertido en una de las voces venezolanas con mayor proyección internacional.

