Instagram estrena función que permite a los usuarios tener control sobre su algoritmo

La herramienta potenciada con inteligencia artificial permite ver y ajustar los temas que influyen en el contenido recomendado.

Instagram Meta
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
11:58 a. m.
Instagram presentó este miércoles 10 de diciembre una nueva función impulsada por inteligencia artificial (IA) que permite a los usuarios ver y ajustar el algoritmo que configura la sección de Reels, considerándolo un avance pionero hacia un mayor control por parte del usuario.

La aplicación propiedad de Meta lanzó "Tu algoritmo", accesible mediante un ícono en la esquina superior derecha de Reels —el feed de videos del usuario—, que muestra los temas que Instagram considera que interesan a los usuarios según su historial de visualización.

En una publicación de blog, Meta dijo que ahora los usuarios pueden indicar directamente a la plataforma qué temas quieren ver, con recomendaciones que se ajustan en tiempo real.

Control del usuario y transparencia en Instagram

Reguladores y usuarios exigen cada vez que la plataformas de redes sociales ofrezcan mayor transparencia en la elección del contenido. Los críticos dicen que lo que se elige mostrar al usuario puede crear "cámaras de eco", confirmando la información u opinión previa que tengan sobre un tema, o promover contenido dañino.

Pero para las empresas, los algoritmos son "el ingrediente secreto" para atraer usuarios y suelen resistirse a una mayor transparencia.

"Instagram siempre ha sido un sitio para profundizar en tus intereses y conectar con amigos", afirmó la compañía en su blog. "A medida que tus intereses evolucionan con el tiempo, queremos darte formas más significativas de controlar lo que ves".

Así funciona la nueva herramienta de Instagram

La función muestra a los usuarios un resumen de sus principales intereses y les permite escribir temas específicos para afinar el flujo que les llega.

Instagram dijo "liderar el camino" al ofrecer este nivel de transparencia y control, y anunció planes de ampliar la función a Explorar y otras secciones de la aplicación.

La herramienta se lanzó el miércoles en Estados Unidos y, según la compañía, estará pronto disponible mundialmente en inglés.

