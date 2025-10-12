Así será el sorteo de la Liga BetPlay 2026: Dimayor y Win Sports hacen anuncio oficial

A pesar de que la final de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II aún no se disputa, la organización del fútbol colombiano ya puso la mirada en el próximo año.

Este miércoles se definirá el fixture del primer semestre de la Liga y el Torneo BetPlay 2026, un anuncio que ha generado expectativa entre los hinchas y directivos, pues marca oficialmente el arranque de la nueva temporada.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la Liga y el Torneo BetPlay 2026?

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó que el sorteo se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a las 6:30 p. m.

La transmisión estará disponible en Win Sports, Win+ Fútbol y en el canal oficial de YouTube de DIMAYOR (@DIMAYOR_Oficial), permitiendo que los aficionados sigan en tiempo real la conformación del calendario del próximo año.

“Invitamos a los seguidores del Fútbol Profesional Colombiano a conectarse y seguir este evento para conocer cómo quedará el fixture del Todos Contra Todos de las competencias de Liga y Torneo del próximo año”, señaló la entidad en su comunicado oficial.

Así será la elaboración del fixture para el 2026-I y 2026-II

La Dimayor explicó que con el sorteo del primer semestre también se podrá anticipar cómo quedará el calendario del segundo, ya que el orden de los partidos se mantiene.

La única variación entre ambos torneos será la inversión de las localías, un modelo que se viene aplicando desde hace varios años para equilibrar la competencia.

Además del sorteo de la Liga BetPlay, se realizará la actividad correspondiente al Torneo de la segunda división, que también definirá las fechas de la fase de todos contra todos para los equipos del ascenso.

Con este anuncio, los clubes y sus fanáticos comienzan a trazar el camino del 2026, un año que promete emociones desde el inicio y que podría traer varios cambios en el formato competitivo.