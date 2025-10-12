CANAL RCN
Deportes

Así será el sorteo de la Liga BetPlay 2026: Dimayor y Win Sports hacen anuncio oficial

Dimayor y Win Sports confirmaron la fecha, hora y transmisión del sorteo de la Liga y Torneo BetPlay 2026. Conozca cómo se definirá el fixture del próximo año y dónde seguir el evento en vivo.

Sorteo Liga BetPlay
Foto: Dimayor

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
03:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pesar de que la final de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II aún no se disputa, la organización del fútbol colombiano ya puso la mirada en el próximo año.

Oficial: este es el nuevo equipo de la Liga BetPlay que ocupará el lugar de La Equidad
RELACIONADO

Oficial: este es el nuevo equipo de la Liga BetPlay que ocupará el lugar de La Equidad

Este miércoles se definirá el fixture del primer semestre de la Liga y el Torneo BetPlay 2026, un anuncio que ha generado expectativa entre los hinchas y directivos, pues marca oficialmente el arranque de la nueva temporada.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la Liga y el Torneo BetPlay 2026?

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó que el sorteo se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a las 6:30 p. m.

¿Liga BetPlay sin cuadrangulares?: lo que reveló el presidente de Dimayor
RELACIONADO

¿Liga BetPlay sin cuadrangulares?: lo que reveló el presidente de Dimayor

La transmisión estará disponible en Win Sports, Win+ Fútbol y en el canal oficial de YouTube de DIMAYOR (@DIMAYOR_Oficial), permitiendo que los aficionados sigan en tiempo real la conformación del calendario del próximo año.

“Invitamos a los seguidores del Fútbol Profesional Colombiano a conectarse y seguir este evento para conocer cómo quedará el fixture del Todos Contra Todos de las competencias de Liga y Torneo del próximo año”, señaló la entidad en su comunicado oficial.

Así será la elaboración del fixture para el 2026-I y 2026-II

La Dimayor explicó que con el sorteo del primer semestre también se podrá anticipar cómo quedará el calendario del segundo, ya que el orden de los partidos se mantiene.

La única variación entre ambos torneos será la inversión de las localías, un modelo que se viene aplicando desde hace varios años para equilibrar la competencia.

Liga BetPlay: clasificados, con chances y eliminados de cuadrangulares
RELACIONADO

Liga BetPlay: clasificados, con chances y eliminados de cuadrangulares

Además del sorteo de la Liga BetPlay, se realizará la actividad correspondiente al Torneo de la segunda división, que también definirá las fechas de la fase de todos contra todos para los equipos del ascenso.

Con este anuncio, los clubes y sus fanáticos comienzan a trazar el camino del 2026, un año que promete emociones desde el inicio y que podría traer varios cambios en el formato competitivo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Junior de Barranquilla

"Todo el país está contra Junior": Jermein Peña

Independiente Santa Fe

Santa Fe pierde más jugadores para el 2026: estos dos nombres dijeron adiós

América de Cali

¿Darwin Machís al América de Cali? Tulio Gómez respondió a los rumores

Otras Noticias

Viral

“Fúnenme si quieren”: La Liendra provocó críticas por su fanatismo por Cristiano Ronaldo ante Colombia

Video de La Liendra generó polémica en las redes sociales por posible apoyo a Portugal frente a Colombia en el Mundial.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 10 de diciembre de 2025

¡Hay ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 10 de diciembre de 2025! Descubra el resultado exacto.

Premio Nobel

“Qué honor escuchar mi discurso en la voz de mi hija”: María Corina Machado celebra el Nobel de Paz 2025

Inpec

Autoridades se pronuncian por fiesta de velitas al interior de una cárcel en Barranquilla

EPS

Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda