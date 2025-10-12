Autoridades se pronuncian por fiesta de velitas al interior de una cárcel en Barranquilla

El Día de las Velitas no pasó desapercibido en la penitenciaría de El Bosque, en Barranquilla. Videos difundidos en redes sociales revelan el “parrandón” que presuntos miembros de la banda delincuencial ‘Los Costeños’ habrían armado al interior del penal.

En las imágenes conocidas por Noticias RCN se ve cómo algunas de sus celdas fueron adaptadas por la temporada navideña con adornos, luces de colores y equipos de música con los que se sumaron a las fiestas de fin de año.

Vecinos del sector sugieren que, incluso, durante la noche, se escucharon fuegos artificiales saliendo del interior del penal, que se ha enfrentado a otros escándalos por la realización de fiestas clandestinas en su interior durante el 2025.

Inpec investiga lo ocurrido la noche de Velitas:

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para averiguar quién permitió la celebración de ‘Los Costeños’, que vivieron el inicio de la Navidad, como si estuvieran en casa.

De acuerdo con Jim Nelson Muñoz, director regional del Inpec, “en virtud de los videos que han circulado en redes sociales, este establecimiento ha adelantado los operativos necesarios para incautar estos elementos prohibidos”.

Funcionarios que habrían permitido el “parrandón” ya fueron identificados:

Las autoridades informaron en declaraciones entregadas a la prensa que los funcionarios que habrían permitido la fiesta clandestina ya se encuentran identificados:

“Se están adelantando las investigaciones a los funcionarios que han permitido este suceso. Con los privados de la libertad ya se les identificó para proceder a las sanciones”.

Sin embargo, no es la primera ni la única vez que se conocen videos en las redes sociales de las celebraciones que organizarían personas privadas de la libertad en el penal de la capital del departamento del Atlántico.

Los barranquilleros exigen mayores controles al interior del penal en el que pagan condena miembros de la organización ‘Los Costeños’, que delinque en Barranquilla y Soledad.