“Fúnenme si quieren”: La Liendra provocó críticas por su fanatismo por Cristiano Ronaldo ante Colombia

Las redes sociales en Colombia se prendieron luego de que Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, compartiera un video que rápidamente se convirtió en tendencia.

En la grabación, el influenciador planteó una pregunta que muchos consideraron provocadora de cara al Mundial 2026: ¿a quién debería apoyar, a Colombia o a Portugal?

Aunque no mencionó de manera explícita cuál sería su elección, esa sola duda fue suficiente para que miles de internautas lo señalaran de “desleal” con su propio país.

La discusión no surgió de la nada. Su cercanía emocional con Cristiano Ronaldo, a quien ha descrito en múltiples ocasiones como su mayor ídolo, ha generado varias polémicas en el pasado.

La más recordada ocurrió tras la eliminación de Portugal en Qatar 2022, cuando él defendió al jugador y criticó la decisión técnica del entrenador luso. Ahora, con el Mundial a la vuelta de la esquina, el tema vuelve a escena.

La Liendra le puso picante al partido entre Colombia vs. Portugal

El detalle que más avivó la controversia fue el tono del creador de contenido. En el video afirma que lo “funen” si quieren, porque él se pondrá la camiseta de… y se detiene antes de completar la frase. Esa pausa, sumada a su historial de apoyo a Portugal, desató una tormenta de comentarios.

Para muchos seguidores, ese gesto fue suficiente para interpretar que su corazón mundialista no estaría del lado de Colombia.

La reacción fue inmediata: “Bloqueen a La Liendra”, “por eso estás tan apagado”, “esa gente que prefiere a Cristiano Ronaldo que a su país qué les pasa” o “sea serio, yo soy su fan #1, pero viva Colombia”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en las redes.

¿Qué hay detrás de la lealtad de La Liendra con Cristiano Ronaldo?

El respaldo de La Liendra hacia Cristiano Ronaldo se ha consolidado desde hace años. Ha seguido de cerca la carrera del portugués, celebró sus triunfos más recientes, incluida la Nations League 2025 y ha manifestado que el futbolista es una inspiración personal. Esa admiración suele trasladarse automáticamente al equipo nacional luso, especialmente en citas mundialistas.

Por eso, al conocerse el sorteo del Mundial 2026 y la posibilidad de un duelo Colombia vs. Portugal, el influenciador reaccionó con entusiasmo. Sin embargo, lo que él vio como una simple expresión de fanatismo terminó convertido en un cuestionamiento masivo sobre identidad, apoyo y orgullo patrio.

A pocos meses del torneo, el debate sigue abierto y refleja cómo incluso una pregunta aparentemente inofensiva puede dividir opiniones en la era de las redes sociales.