Tropas israelíes dispararon contra cascos azules de la ONU en el sur de Líbano, sin dejar heridos

Este episodio se suma a una serie de incidentes denunciados por la ONU en el sur de Líbano, pese al acuerdo de alto al fuego.

Foto: Freepik

diciembre 10 de 2025
03:04 p. m.
La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (Finul) denunció este miércoles que tropas israelíes abrieron fuego contra sus efectivos el día anterior en el sur del país, cerca de la frontera de facto con Israel. El organismo confirmó que no se registraron heridos en el incidente.

Según el comunicado, soldados del ejército israelí a bordo de un tanque Merkava dispararon ráfagas de ametralladora contra un convoy de cascos azules que patrullaba en vehículo a lo largo de la Línea Azul. En total, se reportaron diez disparos directos sobre el convoy y otras cuatro ráfagas de diez balas cerca de él.

Finul alerta por incidentes en la frontera de Líbano

La Finul subrayó que tanto sus tropas como el tanque israelí se encontraban en territorio libanés en el momento de los hechos y que el ejército israelí había sido informado previamente de la ubicación y el horario de la patrulla de mantenimiento de la paz.

“Los cascos azules pidieron al ejército israelí que dejara de disparar a través de los canales de enlace de la Finul (...). Afortunadamente, no hubo heridos”, señaló la misión.

Incidentes persisten en el sur de Líbano pese al alto al fuego entre Israel y Hezbolá

Este episodio se suma a una serie de incidentes denunciados por la ONU en el sur de Líbano, pese al acuerdo de alto al fuego alcanzado el 27 de noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de enfrentamientos entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel, incluidos dos meses de guerra abierta.

La Finul, que trabaja junto al ejército libanés para garantizar la aplicación del acuerdo, recordó que el ejército israelí aún mantiene cinco posiciones en territorio libanés y continúa realizando bombardeos en la zona, operaciones que asegura están dirigidas contra Hezbolá.

