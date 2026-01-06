J Balvin sorprende al aparecer en comedor comunitario y dar obsequios a niños

José Osorio ha vuelto a aparecer nuevamente en redes sociales tras encontrarse disfrutando de sus más recientes vacaciones por el fin de año en compañía de su esposa Valentina Ferrer y su pequeño hijo Rio.

Sin embargo, en esta oportunidad, el antioqueño sorprendió con un noble gesto al hacer presencia en un comedor comunitario y dar obsequios a aproximadamente 50 niños vulnerables en Argentina.

J Balvin regala obsequios a niños en Argentina

El intérprete de ‘Loco contigo’ se ha tomado las redes sociales al compartir detalles inéditos de sus más recientes vacaciones en Argentina, país natal de su esposa en donde habrían celebrado no solo la navidad, sino también el fin de año.

Por esto, recientes imágenes y videos, que han circulado en redes sociales, han dejado ver uno de los más recientes encuentros que el antioqueño tuvo con un grupo de aproximadamente cincuenta niños de un comedor comunitario, de Carlos Paz, en Argentina, en donde llegó con comida y obsequios.

Según administradoras del lugar, que actualmente suministra alimentos para 234 niños y adultos mayores, no se percataron de la presencia del artista hasta el final de su visita por lo que exaltaron su “humildad y sencillez”.

El paisa llegó en compañía de Ferrer, integrantes de su equipo de trabajo y familiares en donde compartieron un rato agradable con los menores del lugar, quienes no dudaron en pedirle fotografías y autógrafos al cantante.

J Balvin hace colaboración con artista de la India

Por otro lado, el cantante ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al compartir clips de su nueva colaboración con Diljit Dosanjh, uno de los cantantes y actores más famosos e influyentes de la India.

Su canción, que ya se encuentra en todas las plataformas musicales disponibles, combina el estilo musical del artista internacional, el género urbano del antioqueño, el pop y algunas notas de trap.

Por supuesto, dicha canción vuelve a ratificar que la música de Balvin es una de las pocas que han logrado cruzar fronteras y que hoy lo sigue posicionando como el cantante colombiano más importante del siglo XXI.