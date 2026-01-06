¡Es un hecho! Esta es la nueva participante confirmada para La Casa de los Famosos Colombia 2026

El grupo oficial de los participantes para la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia se encuentra a punto de confirmarse en su totalidad por lo que miles de colombianos están a la expectativa sobre los últimos famosos que ingresarán a la competencia.

No obstante, el rumbo de la competencia se ha visto alterado ante la más reciente confirmación, por parte del ‘Jefe’, que reveló el nombre de la nueva famosa que ingresará a la competencia.

Nueva participante en La Casa de los Famosos

Es un hecho, el famoso ‘Jefe’ de la competencia hizo oficial la participación de Mariana Zapata, quien ha logrado obtener una amplia fanaticada en redes sociales por los contenidos que suele compartir, la popularidad de su empresa y algunas polémicas mediáticas en la que los internautas la han asociado.

La mujer cuenta con más de cuatro millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y posee una empresa de productos cosméticos y de cuidado personal que se enfocan principalmente en la protección del cabello de las mujeres.

Zapata tuvo la oportunidad de participar en su primer reality show internacional durante el pasado mes de noviembre del 2025 por lo que también compartió escenario con distintos famosos dentro de los que se encontró a la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 Melissa Gate.

La antioqueña decidió presentarse en compañía del ‘Jefe’ ya que dejó claras algunas de las características que la van a identificar durante todo el juego. También, reveló algunas de las estrategias con las que llegará al programa y varias de las intenciones que posee al ingresar al reality más exitoso del país.

“No descarto la posibilidad de que vean una estrategia de mi parte a medida de que avanza el juego con mis compañeros. A mi me choca las personas que son queda bien…esos que te dicen lo que quieres escuchar. Me pueden gritar y decir lo que sea, pero si cruzan la línea del respeto verbal no lo tolero”, manifestó.

Participantes confirmados en La Casa de los Famosos Colombia

El país entero ya ha tenido la oportunidad de conocer al listado de los famosos que, hasta el momento, han sido confirmados para la tercera temporada. Esta es la lista:

Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Valerie de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe, Sara Uribe y ahora Mariana Zapata.