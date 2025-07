¿Posible colaboración?: J Balvin rompe el silencio y habla sobre Shakira

El cantante antioqueño sorprendió a sus más fieles fanáticos al revelar su opinión sobre el talento de la cantante Shakira y su impresión al conocerla por primera vez. Sus declaraciones abrieron un amplio debate en redes, pues algunos internautas manifestaron su asombro al conocer los detalles de su primer encuentro.

En una nueva oportunidad, el intérprete de ‘Misterio’ sorprendió a sus más fieles fanáticos al tomarse sus redes sociales para hablar, por primera vez, de su interés por realizar una colaboración con Shakira. Según sus declaraciones, la primera oportunidad que tuvo de compartir con la mujer fue en la más reciente emisión de la Met Gala, que se celebró en Nueva York.

Así mismo, recalcó que es una mujer muy dulce por lo que dicha percepción lo dejó sorprendido ya que tuvo el tiempo para sostener una conversación con la barranquillera, en medio del evento de moda.

Con Shakira no, no he hecho canción todavía pero sería muy cool. La conocí hace poco en el Met Gala y tuve la oportunidad de hablar con ella, es una mujer muy dulce y me sorprendió mucho, recalcó el artista.