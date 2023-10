J Balvin se mostró dolido y preocupado, tras la 'puñalada' de Bad Bunny: "Me tiene extrañado"

J Balvin apoyó a Bad Bunny desde el principio de su carrera y fue una pieza fundamental para el éxito mundial que terminó convirtiéndose Benito Antonio Martínez Ocasio. Su primera colaboración data del 2017, cuando el artista puertorriqueño tenía escasos 23 años y aún no había sacado su primer álbum de estudio. Sin embargo, ese cobijamiento en música urbana quedó en el olvido y el 'Conejo Malo' le lanzó 'dardos' al colombiano en su última entrega 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'.

José Álvaro Osorio Balvin ha demostrado en incontables ocasiones el cariño y amistad que tiene por 'Benito'. Además de colaborar en muchas colaboraciones, tales como 'Si tu novio te deja sola', 'Sensualidad', 'I like it', 'No me conoce', 'Báilame', 'AM Remix' y 'Soy peor', sacaron un álbum juntos: 'Oasis'.

Estos artistas latinos pusieron a 'vibrar' a sus seguidores con temas como 'Mojaita', 'Qué pretendes' y 'La canción'. Sin embargo, con el tiempo se fueron separando y el boricua llegó a criticar su trabajo. Recordemos que habló mal de 'Colores', una producción de J Balvin que terminó ganando 'Mejor álbum de música urbana' en los Latin Grammys 2020, superando a 'YHLQMDLG'.

¿Qué dijo Bad Bunny de J Balvin en su nuevo álbum?

“Tú saca’ un disco, jeje, nadie se entera (¡No!) Yo saco el mío y lo ve la gente entera” // “Mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, es una de las estrofas de 'Thunder y Lightning'.

J Balvin y su respuesta al 'Conejo Malo'

"Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado", empezó diciendo el artista antioqueño en un 'live' en Instagram.

"Siempre 'pillé' que ese man tiene un talento brutal, eso lo pillé mucho antes y siempre supe que iba a ser grande. Ese man es buen artista y es muy buena persona, por lo menos lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta, pero igual yo sigo en alto", concluyó el artista nacional, al borde de las lágrimas.