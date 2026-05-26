Reencuentros incómodos: estos son los jefes de campaña que ingresaron a La Casa de los Famosos

La última semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya inició y los cuatro finalistas han manifestado su emoción por lograr lo que más de 20 famosos no pudieron alcanzar al ser eliminados durante su recorrido por el lugar.

Por esto, Tebi, Alejandro, Juanda y Valentino recibieron la nueva sorpresa del ingreso de sus respectivos jefes de campaña con los que buscarán convencer al público, de todas las maneras posibles, para llevarse el premio mayor de los 400 millones de pesos.

¿Quiénes son los jefes de campaña?

La emoción no se hizo esperar con la llegada de los exparticipantes. Estos tendrán la ardua labor de ayudar a los finalistas, al contar con información del exterior, para que solo uno de ellos se convierta en el ganador de la tercera temporada.

Alejandro Estrada contará con el apoyo de Alexa Torres, Tebi Bernal será ayudado por Sofía Jaramillo, Valentino Lázaro estará con Nicolás Arrieta y Juanda Caribe junto a Mariana Zapata.

Los reencuentros causaron gran emoción entre los finalistas, quienes expresaron su nostalgia al poder contar con la presencia de sus más queridos excompañeros durante la recta final del reality más famoso del país.

¿Qué pasó entre Tebi y Alexa con su reencuentro?

La atención se la llevó el reencuentro entre ambos participantes, pues Alexa dio un discurso en donde mencionó las razones por las que decidió ser la jefa de campaña de Alejandro Estrada por encima de su vínculo con Tebi Bernal.

Por esto, ante su ingreso al recinto, todos se percataron de que el finalista decidió omitir un beso hacia la mujer lo que generó amplias especulaciones y rumores entre los demás.

Su conversación en solitario no se hizo esperar. Allí Tebi le manifestó su desconcierto al haberse percatado de que la mujer había elegido a Estrada y no a él durante la última semana de competencia.

Finalmente, Alexa dio a conocer su incomodidad tras haber generado recelo entre los dos participantes que fueron sus compañeros más allegados durante su paso por la tercera temporada.