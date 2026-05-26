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Murió gloria del fútbol argentino: fue campeón con Boca Juniors y Racing

La histórica figura del fútbol argentino se encontraba internada en un centro hospitalario.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

mayo 26 de 2026
06:49 a. m.
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El mundo del fútbol está de luto en Argentina tras la confirmación de la muerte de un reconocido arquero y exentrenador de guardametas.

Fernando Gayoso, que se convirtió en gloria de Boca Juniors siendo preparador de figuras del arco como Sergio Romero, Agustín Orión y Agustín Rossi, falleció a sus 55 años.

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El hombre que en la actualidad se desempeñaba como el coordinador de arqueros del 'Xeneize' en las divisiones menores, se encontraba internado en el Sanatorio Trinidad Mitre por un fuerte cuadro de neumonía.

Además, en el pasado había revelado que lo habían diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que esa era la razón por la que no podía seguir trabajando directamente en el terreno de juego.

La muerte de Fernando Gayoso fue confirmada por Franco Gayoso, su hijo, mediante un desgarrador mensaje en redes sociales.

Este fue el sentido mensaje con el que se confirmó la muerte de Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros

Franco Gayoso, en su cuenta de Instagram, publicó siete fotos junto a su papá e informó que falleció este 26 de mayo de 2026.

"Hoy 26 de mayo se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y, sobre todo, contra esta enfermedad. Sufriste muchísimo y, aun así, seguiste en pie de guerra. Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir y alguien que jamás se dio por vencido. Sos todo para mí, papi. Hoy estás en el cielo con mami. Cuídenme, por favor", comenzó escribiendo el hijo de Fernando Gayoso.

"Te amo y te voy a extrañar siempre, papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estás con mamá descansando. Que en paz descanses, campeón. Gracias por todo lo que le diste al fútbol y a mí", concluyó.

El legado de Fernando Gayoso en el fútbol argentino

Fernando Gayoso debutó como arquero profesional en Vélez Sarsfield y, posteriormente, se destacó en equipos del ascenso argentino como All Boys y Almirante Brown.

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Además, fue preparador de arqueros en Vélez, en Tigre y, desempeñando ese cargo, fue campeón con Racing y Boca Juniors.

 

 

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