'Pibe' Valderrama se pronunció tras denuncias sobre supuestas amenazas a su cuñado en Santa Marta

A través de un video difundido en redes sociales, un ciudadano identificado como Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, señaló públicamente al exfutbolista Carlos Valderrama y a su esposa de una supuesta intimidación por medio de hombres armados.

Según la denuncia, lo estarían obligando a abandonar un lote ubicado en el barrio Aeromar de la ciudad de Santa Marta, cerca del aeropuerto Simón Bolívar. Estas declaraciones y la denuncia presentada ante las autoridades a mediados de abril, generaron fuerte rechazo por parte del excapitán de la Selección Colombia.

El día 14 de abril asistió un grupo armado a la casa de mi hija, mostrando armas de fuego y amenazándola para que me dijeran a mí que me saliera de un lote. Las personas venían de parte de Valderrama y su mujer.

El denunciante, cuñado de Valderrama, expresó que cuando regresó al lugar acompañado por custodia policial, encontró la puerta de la vivienda derribada y reportó la pérdida de sus pertenencias.

¿Qué respondió Carlos el 'Pibe’ Valderrama a las acusaciones?

Tras la difusión del video, la firma jurídica Morelli Lawyers Group, representante legal de Carlos Alberto Valderrama Palacio y de su esposa Elvira Isabel Redondo Guarnizo, emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica los señalamientos realizados en redes sociales.

La defensa calificó las acusaciones como “calumniosas” y negó cualquier relación de sus representados con grupos armados, amenazas de muerte o mecanismos ilegales para forzar desalojos. En el documento, el abogado Cristian Camilo Morelli Espinal sostuvo que las afirmaciones “carecen por completo de sustento fáctico y probatorio”.

El comunicado también señala que, según la postura de la defensa, el denunciante estaría aprovechando la notoriedad pública del exfutbolista samario para impulsar una campaña de desprestigio y ejercer presión mediática sobre las autoridades judiciales encargadas del caso.

¿Qué procesos judiciales menciona la defensa del exfutbolista?

En el pronunciamiento, la firma jurídica indicó que Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo figura como denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, proceso que cursa ante la Fiscalía 13 CAVIF de Santa Marta.

Asimismo, el documento menciona otras indagaciones relacionadas con presuntos hechos de calumnia y comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.

Sobre la disputa relacionada con los predios mencionados en la denuncia pública, la defensa aseguró que el caso está siendo investigado por la Fiscalía 17 Local de Santa Marta y afirmó que aportará material probatorio dentro del proceso judicial.