CANAL RCN
Colombia

'Pibe' Valderrama se pronunció tras denuncias sobre supuestas amenazas a su cuñado en Santa Marta

El exfutbolista y su defensa rechazaron las acusaciones sobre una supuesta intimidación a un ciudadano que denunció el caso en redes sociales.

Carlos El Pibe Valderrama
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
06:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de un video difundido en redes sociales, un ciudadano identificado como Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, señaló públicamente al exfutbolista Carlos Valderrama y a su esposa de una supuesta intimidación por medio de hombres armados.

El fútbol está de luto: murió reconocido exjugador de selección
RELACIONADO

El fútbol está de luto: murió reconocido exjugador de selección

Según la denuncia, lo estarían obligando a abandonar un lote ubicado en el barrio Aeromar de la ciudad de Santa Marta, cerca del aeropuerto Simón Bolívar. Estas declaraciones y la denuncia presentada ante las autoridades a mediados de abril, generaron fuerte rechazo por parte del excapitán de la Selección Colombia.

El día 14 de abril asistió un grupo armado a la casa de mi hija, mostrando armas de fuego y amenazándola para que me dijeran a mí que me saliera de un lote. Las personas venían de parte de Valderrama y su mujer.

El denunciante, cuñado de Valderrama, expresó que cuando regresó al lugar acompañado por custodia policial, encontró la puerta de la vivienda derribada y reportó la pérdida de sus pertenencias.

¿Qué respondió Carlos el 'Pibe’ Valderrama a las acusaciones?

Tras la difusión del video, la firma jurídica Morelli Lawyers Group, representante legal de Carlos Alberto Valderrama Palacio y de su esposa Elvira Isabel Redondo Guarnizo, emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica los señalamientos realizados en redes sociales.

La defensa calificó las acusaciones como “calumniosas” y negó cualquier relación de sus representados con grupos armados, amenazas de muerte o mecanismos ilegales para forzar desalojos. En el documento, el abogado Cristian Camilo Morelli Espinal sostuvo que las afirmaciones “carecen por completo de sustento fáctico y probatorio”.

El comunicado también señala que, según la postura de la defensa, el denunciante estaría aprovechando la notoriedad pública del exfutbolista samario para impulsar una campaña de desprestigio y ejercer presión mediática sobre las autoridades judiciales encargadas del caso.

¿Qué procesos judiciales menciona la defensa del exfutbolista?

En el pronunciamiento, la firma jurídica indicó que Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo figura como denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, proceso que cursa ante la Fiscalía 13 CAVIF de Santa Marta.

Asimismo, el documento menciona otras indagaciones relacionadas con presuntos hechos de calumnia y comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.

Sobre la disputa relacionada con los predios mencionados en la denuncia pública, la defensa aseguró que el caso está siendo investigado por la Fiscalía 17 Local de Santa Marta y afirmó que aportará material probatorio dentro del proceso judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Convirtieron el espacio bajo un puente en parqueadero para motos en Bogotá

Antioquia

VIDEO muestra el momento en que habrían herido a ‘Chalá’, disidente detrás del asesinato de Mateo Pérez

ICBF

Dejó a su hijo en un jardín de Bogotá, se lo entregaron con la pierna rota y no ha podido agendar sus terapias

Otras Noticias

Fútbol internacional

Murió gloria del fútbol argentino: fue campeón con Boca Juniors y Racing

La histórica figura del fútbol argentino se encontraba internada en un centro hospitalario.

Diosdado Cabello

Enigmático mensaje de Diosdado Cabello: “Todo tiene su final (…) Depresión muy arrecha”

El ministro aseguró que habría una gran tristeza cuando se vaya.

Secretaria de Movilidad

Trámite de matrícula de vehículo en Bogotá será más rápido con este nuevo cambio

Artistas

¿Luisa Fernanda W está embarazada? ¡Se realizó una prueba y esto reveló!

Enfermedades

Uganda reporta dos nuevos casos de ébola en medio de crisis sanitaria en África central