Reconocida actriz y presentadora reveló que le dieron pocos años de vida

El mundo del entretenimiento se encuentra conmocionado debido a que una de las actrices y presentadoras más destacadas de México confirmó que sus médicos ya le dijeron cuánto tiempo le queda de vida.

Yolanda Andrade, que tiene 53 años y en el 2022 fue panelista de La Casa de los Famosos que se realiza a nivel internacional, indicó que tiene dos enfermedades que, de acuerdo con el análisis de los especialistas, son incurables.

RELACIONADO Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años

Hasta el momento, la actriz y presentadora no ha especificado cuáles son los padecimientos que le detectaron, pero sí ha explicado que han afectado su habla, su movilidad y que, incluso, su visión.

De hecho, hace un tiempo atrás, Yolanda Andrade no podía caminar, pero las terapias a las que acude regularmente le han ayudado a mejorar su semblante.

Fue así como la actriz y presentadora mexicana reapareció públicamente el pasado 11 de septiembre de 2025 y, en un diálogo con los medios de comunicación, no solo habló abiertamente de su estado, sino que también afirmó que sus médicos ya le dijeron que podrían quedarle máximo cinco años de vida.

Yolanda Andrade, la reconocida actriz y presentadora de México, reveló cuánto tiempo le dieron de vida

En agosto, en un mensaje que Yolanda Andrade le envió a una de sus grandes amigas, aseguró que con los cuidados correspondientes iba a poder vivir solo cinco años más.

Por lo tanto, los periodistas le preguntaron por esa afirmación y ella explicó qué fue lo que le transmitieron sus médicos.

"El doctor me dijo que son de tres a cinco años que dura mi enfermedad. No le tengo miedo a la muerte porque me he terapiado mucho y de todas maneras nos vamos a morir todos", dijo Yolanda Andrade ante los medios de comunicación.

"No sé cómo me voy a morir, pero como ya me dijeron, la veo venir y solo queda disfrutar", agregó también la icónica actriz y presentadora de México.

Esta fue la reflexión que Yolanda Andrade, la actriz y presentadora, realizó sobre su vida

En medio de la batalla contra sus enfermedades, Yolanda Andrade aseguró que la hace muy feliz el amor que le transmite la sociedad y que está orgullosa de la manera en la que ha afrontado la vida.

"Sé lo que me va a pasar porque conozco la enfermedad y estoy en tratamiento. A veces me desespero, pero tengo que aprovechar lo más se pueda y siento que fui una mujer muy afortunada y una adolescente muy vivida", enfatizó Yolanda Andrade.

"Viví todo lo que quise y más. Diosito fue muy generoso conmigo", expresó también.