Jessica Cediel, tras una importante novedad médica, volvió a romper el silencio: ¿cómo se encuentra?

El pasado 11 de septiembre de 2025, Jessica Cediel, a través de sus redes sociales, reveló que había tenido que ser hospitalizada de emergencia.

Además, sus internautas quedaron preocupados debido a que ella dio a entender que no recibiría el alta médica de inmediato, sino que iba a pasar unos días en el hospital.

Fue así como estuvo unos días ausente en redes sociales y el pasado 16 de septiembre, en horas de la tarde, comunicó que tras múltiples exámenes de sangre ya sabía el diagnóstico y que podía irse a su casa.

Sin embargo, dejó claro que aún seguía en fase de recuperación y que tenía que estar bajo estrictos cuidados durante algunos días más.

Por lo tanto, sus seguidores han seguido pendientes de su estado de salud y ella, con la intención de transmitirles tranquilidad y seguir mostrando su evolución, volvió a pronunciarse. ¿Qué dijo?

Este fue el mensaje más reciente de Jessica Cediel, en medio de la emergencia médica que ha vivido

Después de revelar que ya había recibido el alta médica, Jessica Cediel, después de más de cinco días en el hospital, volvió a subir una foto desde su casa y dio a entender que cada vez se está sintiendo mejor.

Las palabras con las que acompañó la foto fueron las siguientes:

Un día a la vez, gracias por tanto amor.

Tras ese post, sus seguidores se alegraron de verla nuevamente en su vivienda y le desearon una pronta recuperación.

"Espero que te sigas recuperando", "total apoyo", "bendiciones" y "que todo esté bien", han sido algunos de los mensajes que le han escrito a la reconocida presentadora, modelo y actriz en las redes sociales.

¿Cuál fue el diagnóstico de Jessica Cediel?

Por ahora, aunque Jessica Cediel ha compartido detalles de su proceso médico, no ha indicado cuáles son los síntomas que ha sentido ni los hallazgos que encontraron los especialistas.

Sin embargo, la exintegrante de Estilo RCN aseguró que apenas termine su fase de recuperación, emitirá un pronunciamiento más detallado.