El gesto de Jhon Alex Castaño con el músico callejero que fue reducido por policías en Bogotá

Jhon Alex Castaño visitó a Sebastián Alvarado, el músico callejero que se volvió viral en redes sociales tras un procedimiento policial ocurrido a las afueras del centro comercial Parque La Colina en Bogotá. El cantante compartió el encuentro en sus redes sociales y le entregó una guitarra nueva al joven artista.

Antes de viajar a la capital, el intérprete explicó que quería conocer personalmente a Alvarado y hacerle un regalo. Para ello acudió a un almacén de instrumentos musicales y escogió una guitarra que posteriormente le entregó en el encuentro.

Además del instrumento, Castaño llevó dos bultos de concentrado para Delta, la perrita de Juan Sebastián.

¿Por qué Sebastián Alvarado se volvió viral?

El caso de Alvarado ganó notoriedad después de que circulara un video en el que aparece siendo reducido por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en el norte de la ciudad. Según informó la institución, los policías acudieron al lugar tras recibir quejas de algunos residentes por el ruido.

De acuerdo con el relato del joven, permaneció retenido durante varias horas y posteriormente recibió un comparendo. También aseguró que, al salir, no encontró sus objetos de trabajo ni a su perrita en el lugar. Más tarde, según contó, descubrió que Delta había regresado por su cuenta hasta su vivienda.

¿Qué dijo la Policía de Bogotá sobre el procedimiento?

Tras la difusión de las imágenes, el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de Reacción y Control de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que los uniformados solicitaron al ciudadano retirarse del sitio y que fue necesario hacer uso proporcional de la fuerza debido a su nivel de exaltación.

El oficial agregó que al joven se le impuso un comparendo por irrespeto a la autoridad y desacato a las recomendaciones de los policías, además de haber sido trasladado por protección.