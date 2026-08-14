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El 80 % de los habitantes del barrio Lleras en Buenaventura perdió su vivienda tras el terremoto

Entre las medidas se contemplan transferencias monetarias, subsidios de arriendo y apoyo a los comercios afectados.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
06:35 p. m.
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El barrio Lleras, en Buenaventura, se convirtió en símbolo del drama que dejó el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia. Allí, el 80 % de la población perdió sus viviendas, construidas en palafitos, que colapsaron con el sismo y quedaron bajo el agua por las intensas lluvias.

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En medio de la emergencia, Noticias RCN acompañó a la comunidad y recogió testimonios como el de don Pedro, quien mostró su casa en ruinas y pidió apoyo urgente: “Necesitamos madera, techo y materiales para reconstruir. No soy solo yo, son muchas familias las que lo perdimos todo”.

Emergencia económica y apoyo oficial

El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que la declaratoria de emergencia económica anunciada por el presidente será el instrumento para canalizar ayudas. Entre las medidas se contemplan transferencias monetarias, subsidios de arriendo y apoyo a los comercios afectados.

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Las autoridades insisten en que la reconstrucción debe incluir soluciones de vivienda digna y servicios básicos, necesidades históricas de Buenaventura que se agudizan tras la tragedia.

Temor y resiliencia en la comunidad

Los habitantes relatan que el miedo persiste: “No hemos podido dormir, sentimos que las casas traquean y el viento nos preocupa”, dijo don Pedro. Aun así, la comunidad mantiene la esperanza de que el Estado y la solidaridad ciudadana permitan levantar nuevamente sus hogares.

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Noticias RCN reiteró su llamado a la ayuda: materiales de construcción, insumos médicos y apoyo humanitario son urgentes para las familias que hoy lo han perdido todo.

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