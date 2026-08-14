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Impactantes videos del terremoto en Indonesia: así se sintió el fuerte sismo de 7,7

Impactantes videos muestran cómo se vivió el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Indonesia. El fuerte sismo tuvo su epicentro cerca de Ende.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
06:27 p. m.
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Un fuerte terremoto sacudió Indonesia durante la madrugada del sábado 15 de agosto, cuando todavía era viernes 14 de agosto en Colombia.

Fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Indonesia este viernes, 14 de agosto
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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó inicialmente una magnitud de 7,7, con epicentro a unos 68 kilómetros al nornoroeste de Ende, en la región de Flores. El movimiento ocurrió a las 21:58 UTC y fue superficial, una característica que puede hacer que el temblor se sienta con mayor intensidad en las zonas cercanas.

Tras el terremoto, las primeras imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Videos atribuidos a diferentes puntos de la región muestran la fuerza con la que se habría sentido el movimiento y la reacción de habitantes que salieron de sus viviendas buscando lugares seguros. Mientras avanzan las verificaciones oficiales, las autoridades mantienen la evaluación de posibles daños y afectaciones.

Videos del terremoto en Indonesia: así se vivió el fuerte sismo

Las imágenes compartidas después del terremoto han generado preocupación por la magnitud del evento. Sin embargo, algunos videos difundidos en redes sociales todavía requieren verificación, por lo que es importante evitar atribuir daños específicos al terremoto hasta que sean confirmados por autoridades o agencias oficiales.

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El sismo principal estuvo acompañado por otros movimientos en la región. Los organismos especializados continuaron registrando actividad sísmica después del evento, mientras las autoridades permanecían atentas a la evolución de la emergencia.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Indonesia?

El USGS ubicó el terremoto cerca de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros. El organismo estadounidense situó inicialmente la magnitud en 7,7.

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Indonesia registra con frecuencia terremotos debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de alta actividad sísmica y volcánica.

Por esta razón, después de un movimiento de gran magnitud, las autoridades y organismos especializados realizan seguimiento ante posibles réplicas y nuevas afectaciones.

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