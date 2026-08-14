Andrés Cepeda, Beéle, Grupo Niche y más artistas se unen en concierto por Colombia: así será 'Voces por la Vida'

La música colombiana se une por una causa solidaria. Artistas nacionales e internacionales participarán en ‘Colombia: Voces por la Vida’, un concierto que se realizará en Bogotá para recaudar recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y apoyar a las familias que perdieron sus viviendas.

Karol G, Beéle y Grupo Niche estarán en ‘Colombia: Voces por la Vida’

El evento se llevará a cabo el domingo 23 de agosto de 2026 en Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá, y contará con una amplia nómina de artistas.

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Entre los nombres confirmados aparecen Andrés Cepeda, Beéle, ChocQuibTown, Grupo Niche, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Manuel Medrano, Miguel Bosé, Pedro Capó, Eladio Carrión, Draco Rosa, Galy Galiano, Nanpa Básico, Bonka, Timo, Hamilton, Maisak y Juan Duque, entre otros.

Además, Karol G tendrá una participación especial vía livestream y se vinculará a través de su Fundación Con Cora.

La iniciativa no solo reúne a cantantes. Productores, promotores, medios, marcas, proveedores y equipos técnicos decidieron aportar su trabajo, servicios y talento sin cobrar honorarios ni costos directos, con el propósito de que los recursos puedan concentrarse en la ayuda a las comunidades damnificadas.

¿Cómo comprar entradas y donar para ‘Voces por la Vida’?

Las personas interesadas podrán realizar aportes desde $100.000 a través de Ticketmaster Colombia. Quienes hagan la donación recibirán entradas para asistir al concierto del 23 de agosto. También será posible aportar desde Colombia o el exterior sin necesidad de asistir presencialmente.

De acuerdo con la información divulgada sobre la iniciativa, el 100% de los aportes será entregado a Presentes Corporación, organización que trabajará junto con un comité de ejecución y seguimiento para apoyar los procesos de reconstrucción.

“Una sola voz por Colombia” es el mensaje con el que se promociona esta jornada, que busca convertir la música y el entretenimiento en una herramienta de solidaridad para quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.