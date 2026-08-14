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Juanda se unió a Rossy Lemos para apoyar a los damnificados del terremoto en Chocó

La periodista de Noticias RCN y el creador de contenido se encuentran en el epicentro del fuerte sismo.

Foto: IG @rossylemos
Foto: IG @rossylemos

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
03:36 p. m.
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Cuatro días han transcurrido desde el contundente terremoto que sacudió al país, el pasado 10 de agosto, en donde más de cuatro departamentos sufrieron serias afectaciones que han comprometido la vida de decenas de personas.

Ante la magnitud del evento, varios creadores de contenido y figuras públicas se han movilizado hasta las zonas para ayudar a los damnificados, quienes han perdido sus viviendas y sus seres queridos.

Rossy Lemos, periodista y presentadora, también se encuentra en su natal Chocó para compartir al país los testimonios, de primera mano, de las víctimas que se encontraban justo en el epicentro del terremoto.

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Rossy Lemos y Juanda en el Chocó

La misión de informar también ha ido de la mano con la solidaridad que se ha generado en torno a los afectados. Lemos ha utilizado sus redes sociales para visibilizar cada uno de los testimonios de los damnificados que perdieron todo y que hoy se encuentran solicitando ayudas.

En horas recientes, la presentadora salió en compañía del creador de contenido Juanda, quien reapareció en internet por medio de las historias de Lemos al encontrarse acompañando la misión humanitaria que actualmente se encuentran realizando varios influencers en la zona afectada.

Internautas ya han reaccionado a dicha unión, pues el famoso bogotano se ha convertido en una de las figuras públicas más sobresalientes de los últimos años y ha sido ampliamente reconocido por su labor animalista.

En medio de su mensaje, el creador de contenido también aprovechó su intervención en el clip para elogiar a la presentadora por el trabajo que ha realizado desde el primer día de la tragedia.

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¿Cómo ayudar a los afectados en el Chocó?

Las ayudas no han parado de ser enviadas a varias de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4. Actualmente, Quibdó cuenta con varios puntos de acopio en donde los interesados pueden hacer llegar sus donaciones a la carrera 7 #28-58.

Allí se encuentra funcionando la fundación Miguel Alejandro y se han solicitado elementos de aseo, medicamentos, colchonetas, cobijas, almohadas, alimentos no perecederos.

En el Hospital Departamental San Francisco de Asís, único hospital de segundo nivel, se encuentra requiriendo insumos médico-quirúrgicos y medicamentos esenciales. Uno de los centros de acopio para hacer llegar las ayudas a Chocó desde Cali se encuentra ubicado en la avenida 5 norte #21N-52.

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