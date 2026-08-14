DIAN suspende temporalmente trámites en varias ciudades por terremoto: conozca hasta cuándo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció medidas especiales para las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La decisión busca evitar que contribuyentes y usuarios pierdan plazos mientras se recupera la normalidad en las regiones golpeadas por la emergencia.

DIAN suspende términos de trámites hasta el 25 de agosto

A través de la Resolución 012017, la DIAN suspendió temporalmente los términos de procesos y actuaciones administrativas tributarias, aduaneras y cambiarias en varias zonas afectadas por el sismo.

La medida rige entre el 13 y el 25 de agosto de 2026 en las direcciones seccionales de Pereira, Armenia, Manizales, Tuluá, Palmira, Popayán, Quibdó y Buenaventura, además de las direcciones seccionales de Impuestos y de Aduanas de Cali.

Durante este periodo no correrán los plazos para trámites, requerimientos, respuestas a actuaciones administrativas, solicitudes o recursos ante la entidad. Los términos serán reanudados a partir del 26 de agosto de 2026.

También quedan suspendidos temporalmente los términos relacionados con la firmeza de declaraciones tributarias y aduaneras, además de los plazos de caducidad y prescripción de actuaciones que sean competencia de la DIAN.

Sin embargo, la entidad hizo una aclaración importante: la decisión no modifica los vencimientos establecidos para presentar declaraciones o pagar impuestos, salvo que una disposición especial determine lo contrario.

DIAN anuncia medidas para facturación electrónica y comercio exterior

Como parte de las ayudas, la DIAN flexibilizará temporalmente las validaciones para la autorización de numeración de facturación electrónica de contribuyentes ubicados en las jurisdicciones afectadas, cuando su autorización venza entre agosto y octubre de 2026.

Esta facilidad funcionará automáticamente hasta el 1 de noviembre de 2026, por lo que los beneficiarios no tendrán que realizar trámites adicionales.

Además, las solicitudes de certificados de origen que eran atendidas en Cali, Buenaventura, Pereira y Manizales serán gestionadas temporalmente desde seccionales como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Ipiales, Santa Marta y Urabá.