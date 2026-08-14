Liga BetPlay ya tiene fecha para volver: así será el regreso

La Liga BetPlay ya tiene fecha para volver a las canchas después de la suspensión dada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. La Dimayor confirmó la programación de los partidos pendientes y de la fecha 6 del campeonato.

La pelota volverá a rodar el miércoles 19 de agosto, con dos encuentros que servirán para reactivar el calendario. A partir de ese momento, la competencia comenzará a recuperar su programación habitual.

¿Cuándo se reanuda la Liga BetPlay?

El primer partido será Águilas Doradas vs. Llaneros, programado para el miércoles 19 de agosto a las 4:00 p. m. en el estadio Cincuentenario de Medellín. El compromiso corresponde a la fecha 4.

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Ese mismo día habrá otro encuentro. Cúcuta Deportivo recibirá a Internacional de Bogotá en el estadio General Santander desde las 6:00 p. m., en un partido pendiente de la segunda jornada.

Con estos dos compromisos comenzará la reactivación del campeonato, que tuvo que modificar su calendario debido a la emergencia ocasionada por el movimiento sísmico.

¿Cómo se jugará la fecha 6 de la Liga BetPlay?

La Dimayor estableció que la actividad continuará entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto, con los diez partidos correspondientes a la sexta jornada.

La fecha tendrá como uno de sus encuentros más llamativos el duelo entre Águilas Doradas y Millonarios, el sábado 22 de agosto a las 2:00 p. m. en el estadio Cincuentenario.

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Ese mismo día también jugarán Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga, a las 4:05 p. m.; Independiente Santa Fe vs. América de Cali, a las 6:10 p. m. en El Campín, y Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto, a las 8:15 p. m. en el Atanasio Girardot.

El viernes, además de Jaguares vs. Boyacá Chicó, Alianza FC se enfrentará con Deportivo Pereira.

La jornada continuará el domingo con Fortaleza vs. Atlético Nacional, Deportivo Pasto vs. Llaneros, Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá y Junior vs. Once Caldas.

Programación de la fecha 6

Viernes 21: Jaguares vs. Boyacá Chicó – 4:05 p. m.

Viernes 21: Alianza FC vs. Deportivo Pereira – 7:30 p. m.

Sábado 22: Águilas Doradas vs. Millonarios – 2:00 p. m.

Sábado 22: Tolima vs. Bucaramanga – 4:05 p. m.

Sábado 22: Santa Fe vs. América – 6:10 p. m.

Sábado 22: Medellín vs. Cúcuta– 8:15 p. m.

Domingo 23: Fortaleza vs. Nacional – 2:00 p. m.

Domingo 23: Deportivo Pasto vs. Llaneros – 4:05 p. m.

Domingo 23: Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá – 6:10 p. m.

Domingo 23: Junior vs. Once Caldas – 8:15 p. m.

Con este nuevo calendario, la Liga BetPlay II-2026 comienza a ponerse al día tras la suspensión y se encamina hacia el regreso de la competencia en los estadios del país.