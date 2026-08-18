Jhonny Rivera tomó drástica decisión al detectar “oportunismo” durante la entrega de ayudas en Pereira

Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los primeros artistas en hacer presencia en las zonas afectadas de Pereira tras el devastador terremoto, de magnitud 7,4, que impactó a esta ciudad y sus municipios aledaños.

El hombre no solo compartió detalles de cómo vivió el fuerte sismo en su casa, sino que también se ha dedicado a recoger donaciones para entregarlas a los más afectados, abrió gratuitamente las puertas de su hotel para los damnificados, entre otras acciones para beneficiar a las víctimas.

No obstante, Rivera denunció haber detectado una conducta fraudulenta en redes sociales ya que afirmó que usuarios habrían alterado el QR con el que se encuentra recibiendo ayudas económicas para la ciudadanía.

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¿Cuál fue la decisión de Jhonny Rivera?

La alteración de dicho código no ha sido el único hallazgo por parte del cantante ya que también manifestó haber identificado “oportunismo” durante las entregas de algunos materiales de construcción para las personas que perdieron sus viviendas.

Según su relato, al parecer, habría personas que estarían fingiendo el derrumbe de sus hogares para recibir los materiales que han sido recolectados para las víctimas directas.

También, explicó que algunos de estos sujetos habrían ingresado a los albergues temporales para beneficiarse de las ayudas sin requerirlas directamente.

Por esto, decidió hacerse cargo de casos específicos ya que afirmó que no entregará las ayudas abiertamente para evitar que las donaciones caigan en manos de aquellos que realmente no lo necesitan.

“Queremos encontrar situación por situación e ir solucionando, no es llevar al bulto porque ahí van a estar otra vez los vivos. No se les cayó la casa ni nada, pero ahí se meten en un cambuche y lloran, entonces no es chévere eso. Nosotros vamos a identificar los casos que podamos, hasta donde alcance la plata”, aseguró el cantante.

Jhonny Rivera mostró el movimiento en su casa

Por otro lado, el cantante también tomó sus redes sociales para relatar los momentos de pánico que vivió durante el terremoto, el pasado lunes 10 de agosto. Según el artista, este se encontraba en su finca en compañía de sus familiares por lo que tuvo que evacuar junto a su esposa y madre.

Pese a que su casa no sufrió mayores consideraciones, el hombre se mostró bastante afectado al ser uno de los primeros ciudadanos en reportar los daños estructurales que se presentaron en Pereira.