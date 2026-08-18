Ministra de Salud anuncia plan de choque tras destrucción hospitalaria por el terremoto

La ministra de Salud, Ana María Vesga, confirmó que el Gobierno Nacional trabaja en un plan de acción para garantizar la atención de los pacientes afectados por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, que dejó 285 centros médicos destruidos en el país, incluido el Hospital Universitario del Valle (HV) en Cali, el más importante del suroccidente colombiano.

RELACIONADO OIM advirtió sobre el riesgo de trata de personas tras el terremoto en Colombia

“Se han habilitado capacidades al interior del mismo hospital y se han trasladado pacientes a otros hospitales de la red”, explicó la funcionaria, al señalar que la reconstrucción del HV tomará tiempo y que se evalúa la instalación de infraestructura temporal mediante alquiler para atender a los pacientes de pediatría y otras áreas críticas.

Carpas y traslados en municipios del Valle

La ministra relató que en municipios como El Cairo y El Águila, en el norte del Valle, hubo “destrucción total de sus centros de salud”. Frente a esta situación, el Ministerio desplegó hospitales de campaña y trasladó pacientes críticos a otras ciudades.

“Lo primero era desplegar capacidades de atención a través del movimiento, traslado de pacientes críticos”, dijo Vesga, quien aseguró que ya se trabaja en la caracterización de daños para iniciar reparaciones con prontitud.

Tratamientos no pueden interrumpirse

Uno de los puntos más sensibles es la continuidad de tratamientos como diálisis y quimioterapias. La ministra enfatizó que “de ninguna manera pueden interrumpirse ni los tratamientos ni la entrega de medicamentos”.

Según explicó, el Ministerio expidió una circular a las EPS para que amplíen sus redes de atención si es necesario: “El hecho de que haya habido afectación sobre la IPS hospital donde está siendo atendido no significa que la EPS no tenga la obligación de buscar un servicio adicional en donde pueda continuarse el tratamiento”.

Vesga subrayó que la emergencia no desvía el propósito de estabilizar el sistema de salud: “Continuamos con nuestro plan inicial, ahora con más estrés, pero tenemos que conseguir los recursos para llegar a esos pacientes que hoy no tienen un medicamento o tienen aplazado un procedimiento”.