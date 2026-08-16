Jhonny Rivera reveló las imágenes del terremoto en su casa: video

Jhonny Rivera compartió las imágenes de seguridad de su vivienda durante el terremoto del pasado 10 de agosto. El video mostró los segundos de tensión que vivió junto a su esposa, Jenny López, mientras el fuerte movimiento sacudía el lugar.

¿Cómo vivió Jhonny Rivera el terremoto?

Las cámaras captaron una escena cotidiana que cambió en cuestión de segundos. Una trabajadora de la casa se encontraba barriendo cerca de la piscina cuando comenzó a sentir el movimiento.

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“Ay Dios mío, está temblando”, se escucha decir mientras deja sus elementos de trabajo y corre hacia la vivienda para alertar a Jenny López.

En medio de la confusión, Jhonny Rivera apareció en uno de los pasillos de la casa, mientras su esposa también reaccionaba ante el movimiento. La prioridad fue salir de la vivienda y ponerse a salvo.

Jenny pidió que todos se dirigieran hacia la calle. Las imágenes permiten observar el desconcierto de los habitantes de la casa mientras intentaban reaccionar ante un sismo que tomó a todos por sorpresa.

El propio Rivera posteriormente publicó el video en sus redes sociales y reconoció que la experiencia dejó una fuerte impresión.

“Creo que nadie está preparado para vivir algo así”, escribió el cantante al compartir las imágenes, acompañando el mensaje con un llamado a la unión y a apoyar a las personas afectadas por la emergencia.

¿Qué hizo Jhonny Rivera después del terremoto?

Tras el susto, el cantante decidió concentrarse en ayudar a las personas damnificadas por el terremoto.

La vivienda de Rivera también sufrió daños materiales, pero el artista puso a disposición su infraestructura para apoyar la atención de la emergencia en Pereira.

El Hotel La Rivera, ubicado en la calle 20 #3-58 en Pereira, fue habilitado como punto de recepción de insumos y como espacio de hospedaje para rescatistas que llegaron a la zona para participar en las labores de atención.

De esta manera, las imágenes que inicialmente mostraron el momento de angustia vivido por el artista y su familia también terminaron acompañadas de una respuesta solidaria frente a la emergencia.