CANAL RCN
Tendencias

Jhonny Rivera reveló las imágenes del terremoto en su casa: video

Así vivió Jhonny Rivera el terremoto junto a su esposa, Jenny López: el momento quedó captado en video.

jhonny-rivera-video-terremoto-casa
Fotos: capturas pantalla IG jhonny rivera

Noticias RCN

agosto 16 de 2026
03:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jhonny Rivera compartió las imágenes de seguridad de su vivienda durante el terremoto del pasado 10 de agosto. El video mostró los segundos de tensión que vivió junto a su esposa, Jenny López, mientras el fuerte movimiento sacudía el lugar.

¿Cómo vivió Jhonny Rivera el terremoto?

Las cámaras captaron una escena cotidiana que cambió en cuestión de segundos. Una trabajadora de la casa se encontraba barriendo cerca de la piscina cuando comenzó a sentir el movimiento.

Famoso cantante de vallenato cayó de la tarima y tuvo que ser auxiliado
RELACIONADO

Famoso cantante de vallenato cayó de la tarima y tuvo que ser auxiliado

“Ay Dios mío, está temblando”, se escucha decir mientras deja sus elementos de trabajo y corre hacia la vivienda para alertar a Jenny López.

En medio de la confusión, Jhonny Rivera apareció en uno de los pasillos de la casa, mientras su esposa también reaccionaba ante el movimiento. La prioridad fue salir de la vivienda y ponerse a salvo.

Jenny pidió que todos se dirigieran hacia la calle. Las imágenes permiten observar el desconcierto de los habitantes de la casa mientras intentaban reaccionar ante un sismo que tomó a todos por sorpresa.

El propio Rivera posteriormente publicó el video en sus redes sociales y reconoció que la experiencia dejó una fuerte impresión.

Natalia París vivió el terremoto en Risaralda: así quedó el hotel donde estaba
RELACIONADO

Natalia París vivió el terremoto en Risaralda: así quedó el hotel donde estaba

“Creo que nadie está preparado para vivir algo así”, escribió el cantante al compartir las imágenes, acompañando el mensaje con un llamado a la unión y a apoyar a las personas afectadas por la emergencia.

¿Qué hizo Jhonny Rivera después del terremoto?

Tras el susto, el cantante decidió concentrarse en ayudar a las personas damnificadas por el terremoto.

La vivienda de Rivera también sufrió daños materiales, pero el artista puso a disposición su infraestructura para apoyar la atención de la emergencia en Pereira.

El Hotel La Rivera, ubicado en la calle 20 #3-58 en Pereira, fue habilitado como punto de recepción de insumos y como espacio de hospedaje para rescatistas que llegaron a la zona para participar en las labores de atención.

VEA en vivo el concierto 'Unidos por los Nuestros' para ayudar a las víctimas del terremoto
RELACIONADO

VEA en vivo el concierto 'Unidos por los Nuestros' para ayudar a las víctimas del terremoto

De esta manera, las imágenes que inicialmente mostraron el momento de angustia vivido por el artista y su familia también terminaron acompañadas de una respuesta solidaria frente a la emergencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Famoso cantante de vallenato cayó de la tarima y tuvo que ser auxiliado

Conciertos

VEA en vivo el concierto 'Unidos por los Nuestros' para ayudar a las víctimas del terremoto

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 16 de agosto de 2026

Otras Noticias

Hungría

Accidente de autobús en Hungría deja 12 muertos y decenas de heridos

El vehículo transportaba a 57 pasajeros y dos conductores, todos de nacionalidad polaca, y se dirigía desde Serbia hacia Polonia. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Temblor en Colombia

Javier Fernández 'El Cantante del Gol', despide a familiares fallecidos tras terremoto

El reconocido narrador no ocultó su tristeza tras la noticia.

Bayern Múnich

Compañero de Luis Díaz se desplomó en pleno partido: preocupación en el Bayern

Temblor en Colombia

Terremoto en Colombia: plataforma habilita tecnología gratuita de donaciones para fundaciones afectadas

Salud mental

Lo que un terremoto puede provocar en su salud semanas después