VEA en vivo el concierto 'Unidos por los Nuestros' para ayudar a las víctimas del terremoto

Con el objetivo central de brindar asistencia humanitaria a las miles de familias afectadas por el reciente terremoto en Colombia, el Canal RCN transmite hoy el concierto "Unidos por los Nuestros", una iniciativa benéfica que se celebra este domingo desde la ciudad de Miami, Florida.

La transmisión especial inicia a las 5:00 p.m. y está disponible tanto en la señal abierta y en vivo del Canal RCN como a través de su aplicación móvil y plataformas digitales. Esta cobertura multiplataforma permite que compatriotas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, España y América Latina, puedan conectarse en tiempo real y sumarse activamente a la causa.

Víctimas recibirán el 100% de los fondos recaudados

El propósito principal del evento es la recaudación de fondos y la movilización de asistencia inmediata para atender la emergencia. Bajo la premisa de unir a la nación frente a la adversidad, RCN y sus aliados comerciales han asumido el compromiso de donar la totalidad de los recursos económicos generados por la pauta publicitaria durante la emisión del especial.

Los fondos recolectados serán canalizados de manera directa e transparente a través de la Cruz Roja Colombiana y organizaciones aliadas de atención de desastres, garantizando que el apoyo financiero se transforme en alimentos, kits de aseo, atención médica, medicamentos y soluciones habitacionales temporales para las víctimas de la tragedia.

La elección de Miami como sede presencial responde al peso estratégico de la diáspora colombiana en el estado de Florida, un punto neurálgico que facilita la amplificación del mensaje y la participación de la comunidad en el exterior.

Con esta iniciativa, RCN reafirma el mensaje de fraternidad nacional: "Unidos por los Nuestros. Unidos por Colombia", demostrando que la solidaridad de los colombianos trasciende cualquier frontera geográfica.

Artistas que estarán en el concierto Unidos por los Nuestros

El cartel de "Unidos por los Nuestros" en el Kaseya Center de Miami reúne a los siguientes artistas e invitados confirmados:

Marc Anthony

Chayanne

Feid

Ricardo Montaner

Silvestre Dangond

Gilberto Santa Rosa

Olga Tañón

Gente de Zona

Mau y Ricky

Piso 21

SanLuis

Lasso

Jorge Luis Chacín

Joaquina

Chyno y Nacho

Jay Wheeler

Elena Rose

Corina Smith

Micro TDH

Zhamira Zambrano

Alleh

Jerry Di

Free Cover

Isadora