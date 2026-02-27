"Hay que tener precauciones": reconocida vidente le envió una contundente advertencia a Colombia

En las últimas horas, Alexandra Vidente Mundial, la reconocida astróloga que tiene más de un millón de seguidores en TikTok, comenzó a analizar lo que, según sus cartas, podría ocurrir en los próximos días.

Fue así como manifestó que en Colombia tienen que tomarse precauciones especialmente con los niños y los adultos mayores.

¿Qué es lo que podría ocurrir según Alexandra Vidente Mundial? Entérese aquí en Noticias RCN.

Esta fue la advertencia que Alexandra Vidente Mundial le envió a Colombia en una de sus predicciones

De acuerdo con Alexandra Vidente Mundial, en Colombia no solo continuarían las lluvias, sino que el volcán situado en San Juan de Urabá, en Antioquia, seguiría erupcionando.

Además, también podría haber un virus que genere múltiples afectaciones.

"Precauciones para mi gente de Colombia con lo que tiene que ver con una pandemia que afectaría a niños que tengan desde algunos meses hasta los cinco años. Veo muchos cuadros gripales también para los abuelitos y hay que tomar eucalipto, miel y productos naturales", comenzó planteando la reconocida astróloga.

"Veo muchísimas enfermedades para mi gente de Colombia y también varias lluvias. Además, el volcán podría seguir erupcionando y podrían pasar algunas cosas delicadas", agregó Alexandra Vidente Mundial.

¿Por qué Mhoni Vidente había dicho que Colombia se encontraba en alerta?

Antes de esta predicción de Alexandra Vidente Mundial, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga radicada en México, indicó que Colombia era uno de los países que debía estar en alerta por los casos de sarampión.

Pero, adicionalmente, la vidente cubana también manifestó que todos los candidatos presidenciales deben cuidar su seguridad en el marco de las elecciones.

Y es que, de acuerdo con lo que ella visualizó en las cartas que analizó, se podrían planear varios atentados y, por ende, es fundamental que no se descuide ningún detalle relacionado con la protección.