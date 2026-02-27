CANAL RCN
Tendencias

"Hay que tener precauciones": reconocida vidente le envió una contundente advertencia a Colombia

¿De qué deben cuidarse los ciudadanos de Colombia, según la importante astróloga? Descubra los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
07:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, Alexandra Vidente Mundial, la reconocida astróloga que tiene más de un millón de seguidores en TikTok, comenzó a analizar lo que, según sus cartas, podría ocurrir en los próximos días.

Fue así como manifestó que en Colombia tienen que tomarse precauciones especialmente con los niños y los adultos mayores.

"Completamente fuertes": impactante predicción de Mhoni Vidente para marzo de 2026
RELACIONADO

"Completamente fuertes": impactante predicción de Mhoni Vidente para marzo de 2026

¿Qué es lo que podría ocurrir según Alexandra Vidente Mundial? Entérese aquí en Noticias RCN.

Esta fue la advertencia que Alexandra Vidente Mundial le envió a Colombia en una de sus predicciones

De acuerdo con Alexandra Vidente Mundial, en Colombia no solo continuarían las lluvias, sino que el volcán situado en San Juan de Urabá, en Antioquia, seguiría erupcionando.

Además, también podría haber un virus que genere múltiples afectaciones.

"Precauciones para mi gente de Colombia con lo que tiene que ver con una pandemia que afectaría a niños que tengan desde algunos meses hasta los cinco años. Veo muchos cuadros gripales también para los abuelitos y hay que tomar eucalipto, miel y productos naturales", comenzó planteando la reconocida astróloga.

"Veo muchísimas enfermedades para mi gente de Colombia y también varias lluvias. Además, el volcán podría seguir erupcionando y podrían pasar algunas cosas delicadas", agregó Alexandra Vidente Mundial.

¿Por qué Mhoni Vidente había dicho que Colombia se encontraba en alerta?

Antes de esta predicción de Alexandra Vidente Mundial, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga radicada en México, indicó que Colombia era uno de los países que debía estar en alerta por los casos de sarampión.

¡Mhoni Vidente rompió el silencio y le envió una contundente advertencia a Colombia!
RELACIONADO

¡Mhoni Vidente rompió el silencio y le envió una contundente advertencia a Colombia!

Pero, adicionalmente, la vidente cubana también manifestó que todos los candidatos presidenciales deben cuidar su seguridad en el marco de las elecciones.

Y es que, de acuerdo con lo que ella visualizó en las cartas que analizó, se podrían planear varios atentados y, por ende, es fundamental que no se descuide ningún detalle relacionado con la protección.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

¡Conmoción en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Hubo FUERTE sanción

Artistas

Juanes vivió incómodo momento al olvidar la letra de uno de sus éxitos en vivo

Horóscopo

Astrología 2026: el año del reinicio profundo según Ana Zuluaga

Otras Noticias

Abuso a menores

Las sacaron de sus casas y una quedó embarazada: así reclutaron a tres niñas en las filas de alias Calarcá

Dos de ellas, hermana, estaban en el grupo ilegal desde septiembre y enero.

Fútbol internacional

Luto: se confirmó la muerte de un histórico exjugador de fútbol

El deceso fue confirmado por uno de los importantes clubes en los que jugó el delantero.

Comercio

Reconocido centro comercial en Bogotá anunció nuevo servicio gratis para sus clientes

Tailandia

Residuos de petróleo de carguero accidentado llegan a las playas vírgenes de Tailandia

Cuidado personal

Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?