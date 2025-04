Jhony Rivera habló sobre el caso de 'Epa Colombia' y anticipó un "final feliz"

Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', lleva casi cuatro meses privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, tras ser condenada por delitos relacionados con instigación al terrorismo.

En medio de esta difícil situación, el cantante de música popular, Jhony Rivera, se refirió públicamente al caso durante los Premios Nuestra Tierra, en declaraciones recogidas por la Revista Semana.

"Bueno, más porque tuve la oportunidad de conocerla y aunque no me gusta mucho hablar del tema, pero sí tengo mi punto de vista, y es que la verdad siento que ella no merecía todo esto que está pasando", expresó el artista.

Jhony Rivera cree en un "final feliz" para Epa Colombia

Durante su intervención, Jhony Rivera añadió: "Ha generado empleo, como cualquier persona que se equivoca, ha pedido perdón y ha tratado de resarcir ese error. Entonces, yo pienso que es un poco injusto, pero bueno, es la justicia, y yo creo que esto va a tener un final feliz porque algo positivo va a pasar y cuando salga la vamos a amar el doble".

El gesto del cantante fue bien recibido por muchos seguidores de 'Epa Colombia', quien continúa siendo una figura mediática de gran influencia en Colombia.

Lo último sobre 'Epa Colombia' y la justicia

En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia negó la tutela interpuesta por la defensa de la influencer.

El alto tribunal argumentó que, al aceptar los cargos —entre ellos, instigación al terrorismo—, la pena debía cumplirse de manera efectiva en prisión.

"La probabilidad de estimular actividades delictivas fue analizada a partir de las calidades del instigador y los medios utilizados", explicó la Corte, basándose en el impacto viral de los videos de 'Epa' durante los disturbios en Transmilenio.