Expareja de Alexa Torrex estalló contra su familia tras la eliminación de La Casa de los Famosos: así reaccionó

Alexa Torrex, de manera sorpresiva, tuvo que decirle adiós a La Casa de los Famosos Colombia 2026.

La creadora de contenido ingresó a la sala de eliminación junto a Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Mariana Zapata, pero fue la menos votada por una diferencia bastante mínima.

En esta oportunidad, el 17.26% de los televidentes apoyaron a Alexa Torrex, mientras que Valentino, que fue el último famoso que logró salvarse, obtuvo el 17.30%.

Y, en medio de esa realidad, Jhorman Toloza, el hombre que hasta hace unas semanas estaba comprometido con Alexa Torrex, dejó un polémico mensaje en las redes sociales. ¿Cuál fue?

Esta fue la polémica reacción de Jhorman Toloza tras la eliminación de Alexa Torrex de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que Alexa Torrex quedó eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, Jhorman Toloza rompió el silencio en su cuenta de Instagram y arremetió contra la familia de la creadora de contenido.

"Conmigo estas cosas no pasaban. Sigan creyendo que son los reyes del mundo, cuando en realidad son una literal 'recocha' andante. Independientemente de lo que ella me hizo, yo quería que ganara por su sueño. Hace dos años vine a esta ciudad, dejando toda mi familia y mi vida atrás, para que ella lo cumpliera", planteó.

"Esta derrota no es por ella, se la adjudico completamente a su familia, principalmente a los padres (malas personas, por cierto), a su equipo de trabajo incompetente que tomó el cargo después de mí y, obviamente, al inútil del manager", añadió.

Jhorman Toloza le envió un mensaje contundente a Alexa Torrex

Tras las palabras en contra de la familia de Alexa Torrex, Jhorman Toloza le hizo saber a su expareja que lamentaba lo ocurrido y le recordó que la amó con su alma.

"Alexa, digan lo que digan, este era tu sueño. Arriesgaste todo por él, tienes mi respeto por esto, y lamento cómo terminó todo contigo. No me refiero a nuestra relación, sino a tu estadía en el programa", escribió.

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"El programa te perdió a ti. Perdió tu carisma, tu talento, tu contenido, tus locuras y tus ocurrencias. Eres una guerrera; siempre admiré tu mente, más allá que cualquier otra cosa. Con esta salida, deseo que tengas muchas bendiciones y oportunidades en tu carrera, a pesar de que nuestros caminos se dividan por completo. Seguiré apoyándote en la clandestinidad como siempre lo he hecho. Cuídate mucho, Ale. Te amé mucho, mi cielo", concluyó.