Nuevo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia y se definió el top 7 de la competencia

Sigue avanzando la competencia en La Casa de los Famosos Colombia en su tercera temporada y se aproxima el final, luego de que se conociera el nuevo eliminado tras la votación del público, dejando así al top 7 definido para este año.

La placa de nominación estaba conformada por cinco grandes figuras que convocaron a sus seguidores para ayudarlos a seguir peleando por el premio de $400 millones de pesos. Los integrantes eran Alejandro Estrada, Tebi, Alexa Torres, Mariana Zapata y Valentino Lázaro.

¿Quién fue el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia?

Luego de una tensa gala de eliminación, en la placa de nominados quedaron únicamente dos nombres: Tebi Bernal y Alexa Torres, quienes durante los últimos días protagonizaron una cambiante relación, pero al final no le dieron largas a su 'shippeo'.

Colombia decidió que quien no sigue en la competencia es Alexa. De esta manera, solamente quedaron siete famosos en competencia, quienes ahora tendrán que cambiar sus estrategias para tratar de seguir avanzando hasta la gran final.

Así quedó el top 7 de La Casa de los Famosos Colombia

Con esta nueva salida se redujo a siete el número de participantes. Cabe recordar que la tercera temporada del reality del Canal RCN comenzó con 24 participantes, sumado a varios ingresos durante el trascurso de la producción.

Ahora, quedan siete nombres que harán lo que sea por unirse al listado de ganadores, que por ahora tiene a Andrés Altafulla y Karen Sevillano.

El top 7: