Decisión revolucionó la recta final de La Casa de los Famosos Colombia 2026: ya se hizo oficial

La Casa de los Famosos Colombia 2026 vivió una de las eliminaciones más shockeantes en la noche del domingo 3 de mayo.

Teniendo en cuenta que se definía el top 7 de la competencia, cinco participantes importantes estuvieron en la placa y, finalmente, Alexa Torrex abandonó la 'casa más famosa del país' con el 17.26 % de los votos.

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Mientras tanto, los porcentajes de los demás habitantes que estuvieron en riesgo fueron los siguientes:

Alejandro Estrada: 27.70 %.

Mariana Zapata: 20.39 %.

Tebi Bernal: 17.34 %.

Valentino Lázaro: 17.30 %.

En consecuencia, la conmoción no solo fue para los famosos que continúan en competencia, sino que también para los seguidores del reality debido a que Alexa Torrex llegó a ser la más votada durante varias semanas.

Apenas se comunicó el veredicto, Alexa Torrex se despidió de Tebi Bernal, con quien inició un romance en La Casa de los Famosos Colombia 2026, y agradeció por la oportunidad.

Además, tomó una decisión que ya dejó a un participante en riesgo de eliminación. ¿De quién se trata?

Alexa Torrex eligió al nuevo nominado en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En el momento en el que Alexa Torrex se encontró en el estudio con Marcelo Cezán y Carla Giraldo, se enteró de que le correspondía enviar a un famoso a la placa de nominación y eligió a Juanda Caribe.

"Mi nominado es Juanda. Ya lo he dicho, creo que pocas veces ha tocado la placa y me gustaría que viviera ese proceso como lo hemos vivido todos", expresó.

Por lo tanto, en el caso de que el creador de contenido no logre salvarse a lo largo de la semana, tendrá que ingresar a la sala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

¿Quiénes están en el top 7 de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Con la eliminación de Alexa Torrex, los famosos que continúan en la 'casa más famosa del país' y tienen oportunidades de ser los ganadores de la tercera temporada son: