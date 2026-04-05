CANAL RCN
Tendencias

Don Omar rompió el silencio con un anuncio inesperado en redes: ¿se viene la gira mundial?

Un breve mensaje del artista en Threads desató una ola de reacciones y expectativa.

Don Omar dijo que vivía de vender droga a los 14 años
Don Omar - Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
06:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cantante urbano Don Omar volvió a ser tendencia tras publicar un corto mensaje en la red social Threads que dejó a millones de fans hablando.

“Nos vamos de gira mundial”, escribió el artista sin dar más detalles. La frase fue suficiente para generar furor inmediato y disparar las especulaciones sobre un posible anuncio oficial en los próximos días.

VIDEO | Bus y carro particular chocaron violentamente de frente en la vía a Barranca de Upía: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

VIDEO | Bus y carro particular chocaron violentamente de frente en la vía a Barranca de Upía: ¿qué se sabe?

Todo apunta a que el recorrido podría incluir escenarios en Estados Unidos, México y Europa, aunque por ahora no hay confirmación de fechas ni ciudades.

¿Se viene la gira mundial de Don Omar?

Tras el anuncio, seguidores del cantante comenzaron a reaccionar en redes, esperando información concreta sobre lo que sería uno de los eventos musicales más esperados.

¿Don Omar estaría anunciando su próxima gira?
Foto: Redes sociales

Pero, este posible tour no llega de la nada. El propio artista ya había anticipado en entrevistas recientes su intención de realizar una gira global. Hace unos meses, en diálogo con Telemundo 31, había revelado planes claros sobre su futuro musical.

Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, que me voy ahora en octubre. Preparar un nuevo disco inédito. Lanzar ese nuevo disco quizás en 2026 y hacer una última gira con Don Omar en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Esa es primicia.

¿Quién es Don Omar y cuáles son sus éxitos?

El intérprete, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, ha sido uno de los referentes más importantes del reguetón durante más de dos décadas.

Su carrera despegó con el álbum The Last Don en 2003 y se consolidó con King of Kings en 2006.

A extranjeros les estarían ofreciendo paquetes de turismo sexual en Colombia que incluirían menores
RELACIONADO

A extranjeros les estarían ofreciendo paquetes de turismo sexual en Colombia que incluirían menores

A lo largo de su trayectoria ha acumulado premios como Grammy Latino, Billboard a la Música Latina y Lo Nuestro. También ha compartido éxitos con figuras como Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Residente, Ivy Queen y Tego Calderón.

Además de la música, también ha tenido participación en el cine, siendo recordado por su aparición en la saga Rápido y Furioso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Decisión revolucionó la recta final de La Casa de los Famosos Colombia 2026: ya se hizo oficial

La casa de los famosos

Nuevo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia y se definió el top 7 de la competencia

Valledupar

Retiran estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero horas después de ser estrenadas

Otras Noticias

Bogotá

Pagar el impuesto de vehículos en Bogotá se puede hacer sin salir de casa: tome nota

Los usuarios podrán acceder al descuento del 10 % por pronto pago.

UNESCO

Brecha en desempeño matemático vuelve a crecer entre niños y niñas: advierte la Unesco

La proporción de niñas que no alcanzan el umbral mínimo en matemáticas también aumentó de manera dramática, pasando del 2% en 2015 al 21% en 2023.

Migración Colombia

A extranjeros les estarían ofreciendo paquetes de turismo sexual en Colombia que incluirían menores

Liga BetPlay

Estos son los duelos de cuartos de final de la Liga BetPlay: así quedó el cuadro decisivo

Cuidado personal

Agua tibia: cuáles son los beneficios detrás de este hábito al despertar en la mañana