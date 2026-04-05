Don Omar rompió el silencio con un anuncio inesperado en redes: ¿se viene la gira mundial?

El cantante urbano Don Omar volvió a ser tendencia tras publicar un corto mensaje en la red social Threads que dejó a millones de fans hablando.

“Nos vamos de gira mundial”, escribió el artista sin dar más detalles. La frase fue suficiente para generar furor inmediato y disparar las especulaciones sobre un posible anuncio oficial en los próximos días.

Todo apunta a que el recorrido podría incluir escenarios en Estados Unidos, México y Europa, aunque por ahora no hay confirmación de fechas ni ciudades.

¿Se viene la gira mundial de Don Omar?

Tras el anuncio, seguidores del cantante comenzaron a reaccionar en redes, esperando información concreta sobre lo que sería uno de los eventos musicales más esperados.

Foto: Redes sociales

Pero, este posible tour no llega de la nada. El propio artista ya había anticipado en entrevistas recientes su intención de realizar una gira global. Hace unos meses, en diálogo con Telemundo 31, había revelado planes claros sobre su futuro musical.

Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, que me voy ahora en octubre. Preparar un nuevo disco inédito. Lanzar ese nuevo disco quizás en 2026 y hacer una última gira con Don Omar en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Esa es primicia.

¿Quién es Don Omar y cuáles son sus éxitos?

El intérprete, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, ha sido uno de los referentes más importantes del reguetón durante más de dos décadas.

Su carrera despegó con el álbum The Last Don en 2003 y se consolidó con King of Kings en 2006.

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A lo largo de su trayectoria ha acumulado premios como Grammy Latino, Billboard a la Música Latina y Lo Nuestro. También ha compartido éxitos con figuras como Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Residente, Ivy Queen y Tego Calderón.

Además de la música, también ha tenido participación en el cine, siendo recordado por su aparición en la saga Rápido y Furioso.