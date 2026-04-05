Pagar el impuesto de vehículos en Bogotá se puede hacer sin salir de casa: tome nota

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que, desde este lunes 4 de mayo hasta el viernes 15 de mayo, se llevará a cabo en Bogotá la Feria Virtual de Impuestos de Vehículos.

Cifras del Distrito indican que este año hay 2.409.157 vehículos obligados a declarar y pagar. Por eso, la feria virtual busca que los ciudadanos se acojan al descuento del 10 % por pronto pago.

Descuento del 10 % por pronto pago

La jornada será de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Puntualmente para el sábado 9 de mayo, el horario será entre 8:00 a.m. y 12:00 p.m.

Los interesados deberán ingresar al portal de la secretaria en la sección de Feria Virtual de Vehículos. En el sitio, el primer paso es diligenciar los datos personales: el número de documento, nombre y apellidos, correo electrónico y número de celular o teléfono fijo.

Acto seguido, se recomienda estar en un lugar tranquilo con buena señal de internet, tener a la mano audífonos, no cerrar la página y, en caso de perder la conexión, reconectarse en el menor tiempo posible. Lo último será aceptar la política de tratamiento de datos.

Funcionario atenderá virtualmente a los usuarios

Tras el diligenciamiento, los usuarios deberán elegir una fecha y hora para la cita. Al correo electrónico llegará una invitación para conectarse con el funcionario que guiará el proceso.

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En la feria, las personas podrán consultar el estado de obligaciones, recibir estados de cuenta o las facturas, junto con la orientación de cómo pagar con el descuento. Un punto importante es que este año se ha impulsado el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario con estos beneficios.

Aquellos que participen en esta iniciativa tendrán hasta el 12 de junio para la declaración inicial. Después, el plazo para el pago de la primera cuota es hasta el 3 de julio y, finalmente, la otra mitad será para el 4 de septiembre.