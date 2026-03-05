Brecha en desempeño matemático vuelve a crecer entre niños y niñas: advierte la Unesco

El desempeño educativo de las niñas en matemáticas ha sufrido un retroceso histórico, regresando a niveles de desigualdad que no se veían desde 1995. Según un informe reciente de la Unesco y la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), la brecha de género que parecía estar cerrándose en las últimas décadas ha ido reabriéndose tras la pandemia.

Los resultados de los últimos años han llevado a la ONU a generar una alerta, debido a que estas habilidades son un motor esencial "para impulsar el desarrollo económico y social, fomentar la innovación y encontrar soluciones a los problemas mundiales urgentes".

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¿Qué dicen las cifras sobre el desempeño de las niñas en matemáticas?

El cambio es evidente. En 2003 los niños obtuvieron mejores resultados que las niñas en solo el 26% de países estudiados. Veinte años más tarde, en 2023, el mismo indicador alcanza un 81%.

Los datos, obtenidos del estudio internacional TIMSS en 47 territorios —incluyendo potencias como China, Estados Unidos, España y Australia—, muestran que la dinámica positiva de los años 2000 y 2010 se invirtió abruptamente a partir de 2019.

De hecho, la proporción de naciones donde las niñas ni siquiera alcanzan el umbral mínimo de competencia al terminar la primaria pasó del 2% en 2015 al 21% en la actualidad, un dato que la Unesco no baja de "preocupante".

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Onu y Unesco trabajan en identificar las causas y una posible solución:

El análisis apunta a las secuelas del cierre de escuelas por la pandemia de covid-19, como un factor determinante, ya que este periodo de aislamiento debilitó la confianza y el compromiso de las estudiantes en la materia.

Para revertir esta situación, ambos organismos insisten en que la intervención debe comenzar desde los primeros años escolares. La propuesta incluye reforzar la seguridad de las niñas mediante el juego, garantizar un monitoreo constante de los resultados divididos por sexo y, fundamentalmente, capacitar a los maestros para identificar y eliminar los sesgos de género en el aula que alimentan los estereotipos actuales.