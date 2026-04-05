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Procuraduría abre investigación contra el director de la cárcel La Paz de Itagüí

Con el director de La Paz, son 13 los funcionarios de la cárcel de Itagüí investigados por el Ministerio Público.

Foto: Procuraduría
Foto: Procuraduría

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
07:03 a. m.
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Por presuntas irregularidades en la asignación de turnos de descanso durante la Semana Mayor de 2026, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra del director de la cárcel La Paz de Itagüí, Édgar Iván Pérez Ortega.

“La actuación de la Entidad”, se lee en un comunicado de prensa, “busca establecer si se modificaron de manera informal los turnos de descanso del personal directivo, incumpliendo lo establecido legalmente por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”.

En concreto, “la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye falta disciplinaria y determinar si el investigado actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad”.

Noticia en desarrollo…

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