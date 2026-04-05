Procuraduría abre investigación contra el director de la cárcel La Paz de Itagüí

Por presuntas irregularidades en la asignación de turnos de descanso durante la Semana Mayor de 2026, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra del director de la cárcel La Paz de Itagüí, Édgar Iván Pérez Ortega.

“La actuación de la Entidad”, se lee en un comunicado de prensa, “busca establecer si se modificaron de manera informal los turnos de descanso del personal directivo, incumpliendo lo establecido legalmente por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”.

En concreto, “la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye falta disciplinaria y determinar si el investigado actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad”.

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