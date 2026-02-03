CANAL RCN
El ‘Jefe' de La Casa de los Famosos interviene en contundente polémica entre Juanda y Alexa

Los participantes protagonizaron un serio enfrentamiento tras las recientes acusaciones entre ambos.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
01:26 p. m.
La octava semana de La Casa de los Famosos Colombia inició con contundentes enfrentamientos entre sus participantes ya que, en las horas más recientes, Juanda Caribe y Alexa Torres volvieron a protagonizar un encuentro de palabras con nuevas acusaciones entre ambos.

¿Qué pasó entre Juanda y Alexa?

Tras la más reciente eliminación de Lorena Altamirano, varios participantes tuvieron un serio enfrentamiento en medio del comedor y la cocina del lugar, pues Juanda Caribe volvió a recordar las acusaciones por parte de su compañera al haber malinterpretado, al parecer, un gesto.

Sin embargo, este decidió realizar nuevos comentarios sobre las conductas de Torres al hacer un señalamiento directo sobre su cercanía con su compañero Juanse Laverde. Ante sus palabras, la creadora de contenido decidió enfrentar al hombre en medio de gritos.

Dichas palabras también generaron que otros jugadores se involucraran en la discusión ya que Valentino, Beba y Mariana decidieron apoyar a Juanda al manifestar que las actitudes de la creadora de contenido tienen el objetivo de “llamar la atención”.

Pese a las amplias críticas, Alexa realizó diferentes gritos que alertaron al ‘Jefe’ de la competencia y que lo llevaron a intervenir para que la mujer fuera directamente al confesionario del lugar.

La intervención de Alejandro Estrada, en medio del enfrentamiento, también generó un profundo rechazo entre el team “cielo” ya que varios manifestaron no estar de acuerdo con la defensa que le dio a Torres.

Por esto, frente a los contundentes reclamos entre Juanda y Alexa, algunos participantes aseguraron que dicha polémica podría terminar en enfrentamientos que lleguen a instancias legales.

Alexa Torres pide disculpas frente las cámaras

Por otro lado, la creadora de contenido aprovechó las cámaras de la habitación del maquillaje para ofrecerles disculpas a sus fanáticos y demás familiares, pues aseguró que pudieron sentirse incómodos por sus reacciones y enfrentamientos que ha protagonizado con Juanda.

