Johanna Fadul es expulsada de La Casa de los Famosos Colombia: ¿por qué ocurrió?

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron la cuarta semana de competencia con una trascendental intervención por parte del ‘Jefe’ ya que, tras el más reciente posicionamiento, la actriz Johanna Fadul hizo un polémico comentario sobre el color de piel de su compañero Campanita.

¿Qué pasó con Johanna Fadul?

Tras la lluvia de comentarios por parte de los participantes y miles de internautas, el ‘Jefe’ de la famosa competencia decidió que la actriz debía ser expulsada de la competencia, pues justificó que dichas palabras “ofensivas” no se pueden tolerar en la competencia.

Dicha decisión se dio después de que la mujer tuviera un espacio para pedir disculpas públicas a todos los colombianos, quienes, por medio de redes sociales, señalaron contundentemente las palabras de la actriz.

Pese a que Fadul habló con Campanita, quien recibió directamente el comentario, algunos de sus compañeros manifestaron que sus palabras durante el posicionamiento fueron “planificadas” por lo que no se podía "dejar pasar" dicho suceso.

Reacciones ante la expulsión

Por supuesto, los participantes no dudaron en expresar su asombro ante la decisión ya que varios rompieron en llanto ante la inesperada determinación que hoy consolida la segunda expulsión oficial, hasta ahora, durante las tres temporadas del exitoso reality del Canal RCN.

Por su parte, Valentino Lázaro, quien se mostró cercano con la mujer en los días más recientes, se disculpó con su compañera al manifestar que no logró tener una conversación con ella por la polémica situación que se desató.

Maiker, quien durante el posicionamiento defendió la posición de su compañero Campanita, manifestó su inconformidad con las disculpas de la mujer ya que explicó que dicho asunto “no se puede dejar pasar” y no se puede solucionar con “palabras de perdón”.

Por otro lado, hubo participantes que rompieron en llanto ante la determinación del ‘Jefe’, pues este fue el caso de Alexa, quien no dejó ir a la actriz antes de que se pudiera despedir de sus demás compañeros.