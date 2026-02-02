CANAL RCN
Así reaccionó 'Campanita' a la expulsión de Johanna Fadul en la Casa de los Famosos Colombia

La reconocida actriz dijo adiós a la casa luego de la gran polémica vivida el pasado domingo.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
08:29 p. m.
Este lunes 2 de febrero, la Casa de los Famosos Colombia vivió momentos de tensión tras conocerse la dura decisión de 'El Jefe' con la reconocida actriz, Johanna Fadul.

Y es que luego de armarse una polémica enorme por un comentario 'racista' de la mujer en contra de su compañero 'Campanita', el jefe decidió que ella fuera expulsada de manera inmediata.

Esta decisión dejó varias reacciones en los participantes. Algunos se acercaron a la actriz y le expresaron su apoyo, mientras que otros no reaccionaron a su partida.

El involucrado en la polémica, Campanita, finalmente sí se acercó a Johanna y le dejó un sentido abrazo, sin cruzar alguna palabra.

