El negociazo que los colombianos están aprovechando en España: baten récord histórico

Lo que comenzó como una búsqueda de refugio ante la incertidumbre económica en América Latina se ha transformado en un fenómeno de mercado sin precedentes. Según datos recientes del Consejo General del Notariado de España y análisis sectoriales de firmas como Dils Lucas Fox, los colombianos han alcanzado un récord histórico de inversión, superando las mil operaciones de compra solo en el primer semestre de 2025, con un crecimiento constante que no parece tocar techo.

La clave del éxito no está solo en comprar ladrillos, sino en cómo se financian. Mientras que en Colombia los compradores se enfrentan a tasas hipotecarias que superan el 10% o 12%, en España el panorama es radicalmente distinto.

“El colombiano ya no viene a ciegas; viene a estructurar inversiones”, afirma Felipe Ocampo Lizarralde, Director de Inversión de Dils Lucas Fox.

En España, es posible encontrar hipotecas para no residentes con tasas que oscilan entre el 3% y el 4%. Este diferencial de más de 7 puntos básicos permite que el costo del capital sea mucho menor, convirtiendo el pago de una cuota mensual en una estrategia de ahorro forzoso en una moneda fuerte como el euro.

Ciudades donde está creciendo este sector

El mercado español ha visto cómo la demanda extranjera ya representa casi el 20% de las transacciones totales. Sin embargo, el perfil colombiano destaca por su sofisticación. No están comprando cualquier propiedad; se están enfocando en activos prime en zonas de alta valorización.

Madrid: Con 71 colegios internacionales y universidades de élite como IE University (donde más del 80% de los estudiantes son extranjeros), la capital española es el imán principal. Las familias colombianas prefieren comprar departamentos cerca de estos centros educativos para asegurar una base residencial y, de paso, ganar por la valorización del inmueble.

Barcelona: Se mantiene como la joya del Mediterráneo para quienes buscan una mezcla de calidad de vida y rentabilidad por alquileres de temporada.

El trasfondo de este récord inmobiliario es demográfico. Solo en el tercer trimestre de 2025, más de 32.000 colombianos llegaron a España, liderando las cifras de inmigración por nacionalidad. Este flujo constante genera una red de confianza: amigos y familiares que ya invirtieron con éxito recomiendan el modelo a otros, acelerando el ciclo de compra.