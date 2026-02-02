Calamidad pública es declarada en Córdoba por las lluvias que golpean al departamento

Córdoba se encuentra bajo alerta por las lluvias, al igual que los departamentos de Casanare, Putumayo, Antioquia y Cundinamarca, entre otros.

De acuerdo con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, de momento, se han registrado 219 eventos.

La situación es crítica, sobre todo en Córdoba, donde fue declarada la calamidad pública en un consejo departamental, como explicó en diálogo con Noticias RCN el director de la Defensa Civil de Córdoba, mayor Hugo Gómez:

“La situación es bastante complicada. Además de las lluvias tenemos también una alerta roja por el desbordamiento de la represa de Urrá, lo que hace que crezca el caudal del río Sinú”.

Autoridades trabajan en atender a las familias damnificadas:

A primera hora del lunes 2 de febrero, las autoridades cordobesas participaron de un consejo de gestión del riesgo departamental, en el que se “activaron todos los comités municipales de gestión del riesgo, con el fin de canalizar las ayudas, concentrar la atención de los damnificados y atender de manera correcta y oportuna esta emergencia”.

En palabras del mayor Gómez, “en este momento hay cientos de familias que lo han perdido todo. La Gobernación y algunas alcaldías, incluida la de Montería, iniciaron campañas de donación de ropa y alimentos para hacer mercados y llevarlos a las comunidades. Pero el tema del alojamiento también es crítico. Veredas completas quedaron bajo el agua y los colegios, que se utilizan como albergue, están prácticamente llenos”.

No hay que bajar la guardia:

De momento, miembros de la Defensa Civil se concentran en tres actividades: “Ayudar a evacuar a las familias que no han podido salir de las zonas afectadas, ayudar en el transporte de donaciones de alimentos y kits de emergencia que están enviando las distintas alcaldías y la Gobernación y realizar campañas de perifoneo, alertando a la gente para que logren reubicarse y no los sorprenda una inundación en medio de la noche”.

Mientras, las comunidades deben “estar muy pendientes de los medios de comunicación, de los sistemas de alerta del Ideam y otras entidades, que nos ayudan a pronosticar el clima y estar preparados ante una lluvia, un vendaval, o una tormenta eléctrica”.