Conmovedora despedida de don Carlos tras 63 años en el Palacio del Colesterol: "los voy a extrañar"

Bogotá vive el fin de una era en los alrededores del estadio Nemesio Camacho El Campín. El domingo 1 de febrero, don Carlos, el comerciante e hincha ferviente de Independiente Santa Fe más emblemático del sector, anunció su retiro definitivo del tradicional Palacio del Colesterol.

Tras seis décadas deleitando a las hinchadas capitalinas con su sazón, el icónico trabajador se acoge al "buen retiro" debido al inicio de las obras de modernización del nuevo complejo deportivo y cultural de la ciudad.

El cierre de este espacio gastronómico, ubicado históricamente en el predio aledaño al máximo escenario de los bogotanos, marca el primer paso técnico de la concesión Sencia.

Según el cronograma oficial, la construcción del nuevo estadio iniciará formalmente en marzo, lo que ha obligado a los comerciantes a desalojar sus puestos habituales.

Mientras algunos optarán por el modelo de food trucks en las zonas norte y sur, don Carlos decidió poner fin a su labor en este punto geográfico tras no llegar a un acuerdo con las exigencias y costos de la nueva administración.

Tradición vs. modernización: cerraron el Palacio del Colesterol en Bogotá

El Palacio del Colesterol no era simplemente un lugar de comida; era el epicentro de la convivencia futbolística en la capital. Durante más de 63 años, este espacio sirvió como territorio neutral donde seguidores de Millonarios y Santa Fe compartían un plato de fritanga antes de cada pitazo inicial.

La demolición de estas estructuras tradicionales responde a un ambicioso proyecto de renovación urbana que busca convertir el sector en un centro cultural, pero que, en el proceso, se lleva consigo parte del patrimonio inmaterial de Bogotá.

"Me da guayabo y me da nostalgia", expresó don Carlos visiblemente conmovido.

El emblemático hincha 'cardenal' explicó que, aunque muchos de sus colegas intentarán adaptarse a las unidades móviles, él prefiere retirarse del entorno del Campín al considerar que las nuevas condiciones de la concesión son difíciles de cumplir para los negocios tradicionales.

Don Carlos no continuará trabajando en el sector de El Campín

Pese a la tristeza que genera abandonar su ubicación histórica, el legado de don Carlos no desaparece por completo. El veterano cocinero anunció que seguirá prestando sus servicios en una terraza ubicada en la localidad de Kennedy, al sur de la ciudad.

Aunque lejos del bullicio de la carrera 30, el compromiso de mantener viva la receta de la auténtica fritanga bogotana permanece intacto. Su despedida estuvo marcada por un mensaje de paz que resonó entre los aficionados de ambos equipos.

"Los atenderé con el mismo amor así sean hinchas de Millonarios. Los quiero, los amo y los voy a extrañar", puntualizó don Carlos en sus palabras finales frente al Campín.

Este gesto de camaradería subraya la importancia de su figura en la cultura popular; un hombre que, más allá de sus colores, entendió que el fútbol y la gastronomía son puentes de unión.