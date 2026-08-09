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Concierto por los perros y gatos de Bogotá: fecha, lugar y más información

La Alcaldía de Bogotá confirmó los detalles del evento que busca generar conciencia sobre la tenencia responsable de los animales de compañía.

Foto: Creado con ChatGPT.
Foto: Creado con ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
09:19 p. m.
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Bogotá vivirá una nueva jornada musical en donde la consciencia y el amor por los animales serán los protagonistas.

“Serenata de amor perruno” es la nueva apuesta de la capital para lograr incentivar el cuidado de los animales, así como también su tenencia responsable y el reconocimiento de las familias interespecie.

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¿Cuándo será el concierto para los animales?

La Alcaldía de Bogotá realizará esta novedosa actividad el próximo domingo 20 de septiembre de 2026, en el Parque Santander de Bogotá. Dicha actividad busca fortalecer la cultura de protección, bienestar animal e incentivar los comportamientos responsables hacia todos los animales.

El concierto, que se realizará con el apoyo del IDPYBA y demás aliados, dará inicio sobre las 10 de la mañana en donde se esperará la participación de la comunidad aledaña. Según el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se espera que este evento se pueda realizar periódicamente.

“Se trata de un evento artístico que se realizará periódicamente como una estrategia de movilización ciudadana en torno a los animales. Queremos promover además el reconocimiento ciudadano de Bogotá como una gran comunidad interespecie, habitadas por personas y animales que compartimos la vida”, afirmó Antonio Hernández Llamas.

El concierto también contará con una intervención artística en vivo. Así mismo, se expondrá un mural colaborativo para representar el compromiso de los capitalinos con las mascotas de compañía.

El show tendrá un ingreso completamente gratuito y se llevará a cabo desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en el Parque Santander, en la localidad de Santa Fe.

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Agenda de adopciones durante septiembre en Bogotá

Por otro lado, el IDPYBA también dio a conocer detalles de la nueva agenda de adopciones que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre en la capital.

La primera jornada se llevará a cabo el próximo domingo 13 de septiembre en la Unidad de Cuidado, en la cual se encuentran perros y gatos rescatados y rehabilitados. Está podrá ser ubicada en la localidad de Engativá, barrio El Muelle, Carrera 106A # 67-02.

La segunda se realizará el próximo sábado 19 de septiembre en el Parque El Nogal en el norte de la ciudad.

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