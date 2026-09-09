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Colombia

Joven de 17 años ingresó armado a un colegio de Medellín: realizó varios disparos y se autolesionó

El adolescente habría entrado por una de las tapias de la institución educativa Gabriel García Márquez, en el sector La Sierra.

Menor disparó dentro de un colegio en Medellín
Foto: Noticias RCN

Valentina Bernal

septiembre 09 de 2026
11:02 a. m.
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Una grave situación se registró este miércoles 9 de septiembre en la institución educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el sector La Sierra, comuna 8 de Medellín, luego de que un joven de 17 años ingresara al plantel con un arma de compresión.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el adolescente habría ingresado a las instalaciones por una de las tapias del colegio.

Una vez dentro de la institución, el menor habría intimidado a las personas para posteriormente autolesionarse en la cabeza.

¿Qué se sabe del joven que ingresó armado a un colegio de Medellín?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció dando a conocer y a su vez confirmando el hecho a través de su cuenta de X:

A su vez, el teniente coronel Jhon Gómez, de la Policía, agregó que, después de que el joven resultara lesionado, dos ciudadanos ingresaron al lugar, tomaron el arma y posteriormente salieron de la institución.

La situación fue seguida mediante las cámaras de videovigilancia de la ciudad y gracias a estas imágenes, las autoridades lograron identificar a los dos hombres, quienes posteriormente fueron trasladados a la estación de Policía de Villa Hermosa.

¿Qué pasó con el joven tras autolesionarse con el arma?

Tras presentarse la emergencia, el dinamizador del servicio llegó al lugar y le brindó los primeros auxilios al adolescente.

Posteriormente, el joven fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón, donde quedó bajo atención médica.

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Por ahora, las autoridades no han entregado información sobre su estado de salud.

¿Por qué el joven habría ingresado armado a la instutución?

Uno de los datos que hace parte de la investigación es que, al parecer, el adolescente habría sido expulsado previamente de la institución educativa.

Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer si esta situación tuvo alguna relación con lo ocurrido y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al joven a ingresar al colegio.

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