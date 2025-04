Joven se filmó desafiando a TransMilenio y fue sancionado por colarse: video viral

Un video que se volvió viral en las redes sociales mostró a un joven colándose en TransMilenio mientras cantaba que no pagaría por el servicio de transporte público.

En la grabación, el joven, con una actitud relajada, se grabó a sí mismo diciendo: “Yo no voy a pagar, yo no voy a pagar y el que me moleste lo voy a levantar. Yo no pago ni aquí, yo no pago ni allá porque soy guajiro, así tranquilo me voy a volar”.

El video rápidamente se viralizó, generando una ola de reacciones y comentarios entre los usuarios de redes sociales.

¿Por qué el joven actuó de esta manera en TransMilenio?

El contenido del video, que en un principio parecía una broma, causó controversia entre los internautas.

En las imágenes, el joven aparece cantando y burlándose de las normas de TransMilenio, asegurando que no pagaría por el servicio.

Las autoridades del sistema de transporte no tardaron en identificar al joven en la estación Paloquemao, lo que llevó a una pronta sanción.

A través de un comunicado, TransMilenio expresó su rechazo a este tipo de comportamientos y destacó que tanto el joven como su acompañante fueron encontrados y sancionados por no cumplir con las normas del servicio.

¿Qué implicaciones tuvo este incidente para TransMilenio?

TransMilenio repudió este acto y señalaron: "Rechazamos este tipo de actos que no contribuyen al Sistema".

Con el video viralizado, las autoridades dejaron claro que las personas que se cuelan en el sistema deben enfrentar sanciones para garantizar que todos los usuarios cumplan con las normativas.

Este incidente, que fue ampliamente comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación, subraya la importancia de mantener el respeto por las reglas en el sistema de transporte público, ya que actitudes como esta pueden influir negativamente en otros usuarios, especialmente entre los más jóvenes.