Reconocido exnovio de Lina Tejeiro tuvo que aclarar su orientación sexual: esto dijo
El artista recibió una curiosa pregunta en Instagram y la respondió sin filtros.
Noticias RCN
11:16 a. m.
En las últimas horas, un reconocido cantante que tuvo una relación con Lina Tejeiro durante aproximadamente seis meses realizó una dinámica de preguntas en Instagram.
Fue así como uno de sus internautas le preguntó acerca de su orientación sexual y él se atrevió a responder. ¿Qué fue lo que dijo?
Esta fue la respuesta de Juan Duque, el exnovio de Lina Tejeiro, cuando le preguntaron por su orientación sexual
En el momento en el que Juan Duque habilitó la 'caja de preguntas' en Instagram, uno de sus seguidores le manifestó que aún no tenía clara su orientación.
Por lo tanto, él publicó un video que fue tendencia en redes sociales hace unos días y dejó claro que le gustan las mujeres.
Además, posteriormente, el artista reveló cómo es su actitud cuándo está en pareja y que le atrae de una mujer.
"Si yo estoy con alguien entregó el 100% de mí, independientemente de que vaya a funcionar o no. Yo prefiero eso a ser un tibio y un miedoso que no quiere demostrar ni involucrarse", afirmó Juan Duque en la dinámica de preguntas.
"Para mí una mujer de alto valor es aquella que no necesita nada de mí más que amor. Que si yo le quiero dar muchas cosas sea problema mío, pero que no lo necesite, sino que vaya por sus sueños, trabaje y sea juiciosa. Esas son las que me gustan", complementó.
Juan Duque analizó el momento que se encuentra viviendo artísticamente
En la interacción con sus seguidores en Instagram, a Juan Duque también le preguntaron que como se siente con lo que está pasando en su carrera y él demostró gratitud.
"Agradezco la buena vibra de la gente que comenta y apoya. Los amo y siempre trato de devolver ese trato, aunque no me interesa pensar ni en los comentarios buenos ni en los malos", concluyó el cantante paisa.