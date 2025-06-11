¿Lina Tejeiro y Felipe Saruma tienen una relación? La actriz habló sin filtros y esta es la verdad

Lina Tejeiro, la reconocida actriz, atendió una entrevista en Los 40 y habló abiertamente de su situación sentimental.

La oriunda de Villavicencio reconoció que no ha vuelto a estar en una relación sólida desde hace muchos años y que, incluso, en este momento no está saliendo con nadie.

Además, también aclaró los rumores con Felipe Saruma debido a que en redes sociales se filtró un video de ellos dos en un restaurante y se comenzó a decir que, presuntamente, podrían darse una oportunidad en el amor.

¿Sí hubo un romance entre Lina Tejeiro y Felipe Saruma? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Lina Tejeiro desmintió una relación con Felipe Saruma

En su entrevista con Los 40, Lina Tejeiro indicó que sí estuvo con Felipe Saruma en un restaurante, pero que fue porque tenían una conversación pendiente.

Además, la reconocida actriz aseguró que Felipe Saruma es un hombre maduro, pero que ella no está dispuesta a tener una relación con alguien que sea mucho menor a ella.

"Todo fue un chisme. Salimos, tuvimos una conversación y ya. Felipe es guapo, me parece bellísimo, pero creo que tiene 25 años y eso yo ya no lo vuelvo a hacer", declaró Lina Tejeiro.

"Ya yo no salgo con nadie menor. Él es muy maduro, ya estuvo casado, pero no. Hay otros ámbitos en los que los hombres se demoran más en madurar", complementó la actriz que participó en 'La ley de corazón'.

Lina Tejeiro reconoció que en el pasado fue 'tóxica'

En el diálogo con Los 40, los panelistas le preguntaron a Lina Tejeiro que si tenía que pedirle perdón a alguien y ella dijo que a varias mujeres por haber sido una exnovia 'tóxica'.

"Yo fui una exnovia loca, celosa, que armaba el perfil falso e iba a insultar. Creo que le debo muchas disculpas a mujeres que ataque directamente sin saber de qué manera ellas terminaron involucradas en mis relaciones", detalló Lina Tejeiro.