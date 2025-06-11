CANAL RCN
Tendencias

¿Lina Tejeiro y Felipe Saruma tienen una relación? La actriz habló sin filtros y esta es la verdad

La actriz rompió el silencio acerca de su situación sentimental. ¿Qué es chisme? ¿Qué sí ha ocurrido?

Foto: @linatejeiro y @felipesaruma en Instagram.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
07:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lina Tejeiro, la reconocida actriz, atendió una entrevista en Los 40 y habló abiertamente de su situación sentimental.

La oriunda de Villavicencio reconoció que no ha vuelto a estar en una relación sólida desde hace muchos años y que, incluso, en este momento no está saliendo con nadie.

Lina Tejeiro apareció en un antiguo video de Karol G y es viral en las redes sociales: ¿Lo recuerda?
RELACIONADO

Lina Tejeiro apareció en un antiguo video de Karol G y es viral en las redes sociales: ¿Lo recuerda?

Además, también aclaró los rumores con Felipe Saruma debido a que en redes sociales se filtró un video de ellos dos en un restaurante y se comenzó a decir que, presuntamente, podrían darse una oportunidad en el amor.

¿Sí hubo un romance entre Lina Tejeiro y Felipe Saruma? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Lina Tejeiro desmintió una relación con Felipe Saruma

En su entrevista con Los 40, Lina Tejeiro indicó que sí estuvo con Felipe Saruma en un restaurante, pero que fue porque tenían una conversación pendiente.

Además, la reconocida actriz aseguró que Felipe Saruma es un hombre maduro, pero que ella no está dispuesta a tener una relación con alguien que sea mucho menor a ella.

"Todo fue un chisme. Salimos, tuvimos una conversación y ya. Felipe es guapo, me parece bellísimo, pero creo que tiene 25 años y eso yo ya no lo vuelvo a hacer", declaró Lina Tejeiro.

"Ya yo no salgo con nadie menor. Él es muy maduro, ya estuvo casado, pero no. Hay otros ámbitos en los que los hombres se demoran más en madurar", complementó la actriz que participó en 'La ley de corazón'.

Lina Tejeiro reconoció que en el pasado fue 'tóxica'

En el diálogo con Los 40, los panelistas le preguntaron a Lina Tejeiro que si tenía que pedirle perdón a alguien y ella dijo que a varias mujeres por haber sido una exnovia 'tóxica'.

¡Lina Tejeiro rompió el silencio! Contó verdad detrás de la canción de Juan Duque y Andy Rivera
RELACIONADO

¡Lina Tejeiro rompió el silencio! Contó verdad detrás de la canción de Juan Duque y Andy Rivera

"Yo fui una exnovia loca, celosa, que armaba el perfil falso e iba a insultar. Creo que le debo muchas disculpas a mujeres que ataque directamente sin saber de qué manera ellas terminaron involucradas en mis relaciones", detalló Lina Tejeiro.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocido influencer reveló que ha enfrentado delicada situación médica en el último tiempo: este es su estado

Artistas

Jessi Uribe publicó foto de la ecografía de su hija junto a Paola Jara: así luce

Viral

¿Noviazgo a la vista?: Karina García hace contundente revelación sobre su vida sentimental

Otras Noticias

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: el llanto tras la muerte de Diogo Jota y la razón por la que no asistió al funeral

El capitán de la Selección de Portugal se refirió al trágico accidente de su compañero hace 4 meses.

Bolivia

Anulan condena a expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez y queda en libertad

El Tribunal Supremo de Justicia anuló la condena de diez años en su contra y ordenó su liberación inmediata.

Asesinatos en Bogotá

¿Qué pasará con Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno?

Salario mínimo

Gobierno Nacional aterriza rumores sobre un posible aumento del salario mínimo de $1.800.000

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?